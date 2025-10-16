Youtubessa suosittu JerryRigEverything, joka testaa mobiililaitteita jopa kyseenalaisen rajuin ottein, on onnistunut katkaisemaan Googlen tuoreen Pixel 10 Pro Fold -puhelimen suhteellisen kevyellä taivutuksella. Lisäksi puhelimen akku ylikuumeni käsittelystä siinä määrin, että se alkoi puskea puhelimesta reilusti paksua savua ulos ja laukaisi studiossa palohälytyksen.
Kyseessä on jo kolmas sukupolvi taittuvia Pixel-puhelimia, jotka murtuvat taivutustestissä samaan tyyliin, eli saranan vierestä antennikaistaleen kohdasta. Vaikka kyseessä onkin teknisesti laadukas puhelin, ei Pixel 10 Pro Fold näytä pärjäävän taivutuskestävyydessä kilpailijoilleen. Videolla nähdään myös muut kanavalle tyypilliset testit, kuten naarmutus- ja hiekkatestit.
Pixel 10 Pro Fold nähdään myöhemmin tänä syksynä myös io-techin Youtube-kanavalla, joskaan ei yhtä kovakouraisissa merkeissä.
Lähde: Youtube
