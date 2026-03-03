Apple julkaisi edellisen Studio Displayn 2022 ja Studio Display XDR:n 2019, mutta uudistukset ovat siitä huolimatta jääneet maltillisiksi.

Applen julkaisuviikon toinen päivä päätti monen vuosia jatkuneen odotuksen uusista Studio Display -näytöistä. Yhtiö julkaisi nyt kerralla sekä uuden perusmallin että XDR-mallin.

Apple julkaisi edellisen Studio Display -mallin jo vuonna 2022, mutta neljän vuoden odotus ei ole tuonut montaakaan uudistusta mukanaan. Näytössä on edelleen käytössä 27-tuumainen IPS-paneeli 5120×2880-resoluutiolla, 60 hertsin virkistystaajuudella ja 600 nitin SDR-kirkkaudella. Uusia ominaisuuksia ovat parantunut 12 megapikselin Center Stage -kamera Desk View -ominaisuudella, bassotoistoa parantanut 6-kaiuttiminen äänentoisto sekä kaksi Thunderbolt 5- ja kaksi USB-C-liitäntää, kun aiemmassa mallissa oli yksi Thunderbolt 3 ja kolme USB-C-liitäntää. Sekä uudessa että vanhassa Thunderbolt-liitännät tukevat 96 watin virransyöttöä.

Uutta Studio Display XDR -mallia on odotettu neljän vuoden sijasta peräti seitsemän vuotta ja siinä ajassa yhtiön insinöörit ovat saaneet aikaan jo pidemmän liudan uudistuksi, joskin osa niistä ei välttämättä miellytä kaikkia käyttäjiä.

32” sijasta uusi Studio Display XDR on 27-tuumainen ja samalla resoluutio on tippunut 6016×3384:stä 5120×2880:aan. Uuden paneelin myötä Apple on nostanut maksimivirkistystaajuuden nyt 120 hertsiin ja näyttö tukee myös vaihtelevaa virkistystaajuutta Adaptive-sync-ominaisuuden kautta. Näytön LED-valaistus on päivitetty mini-LED-aikaan ja sen myötä himmennysalueiden määrä on kasvanut 576 alueesta jopa 2304 alueeseen. Myös kirkkautta on parannettu, sillä vanha ylsi HDR-tilassa korkeimmillaan 1600 nitin ja uusi 2000 nitin kirkkauteen. SDR-tilassa kumpikin yltää 1000 nitiin. Uusi näyttö tukee nyt DCI-P3-väriavaruuden lisäksi myös Adobe RGB -väriavaruutta sekä DICOM-standardia terveydenhuollon kuvien toistoon.

Studio Display XDR on saanut nyt myös 12 megapikselin Center Stage -webbikameran, kuuden kaiuttimen äänentoiston ja sisäänrakennetun kolmen mikrofonin järjestelmän. Sen liitinvalikoima on päivittynyt Thunderbolt 3:sta ja USB-C-patteristosta kahteen Thunderbolt 5:een ja kahteen USB-C-liitäntään, joista TB-liittimet tukevat jopa 140 watin virransyöttöä.

Applen uutuusnäyttöjen ennakkotilaukset alkavat huomenna kello 16.15 Suomen aikaa ja niiden toimitukset aloitetaan 11. maaliskuuta. Studio Display kustantaa edullisimmillaan 1799 euroa ja Studio Display XDR 3599 euroa. Studio Display tulee saataville sekä vain kallistusta että kallistusta ja korkeuden säätöä tukevalla jalustalla, kun XDR-versiosta tulee vain molempia säätöjä tukeva versio. Molemmista voi valita myös vain VESA-kiinnitystä tukevan version ilman jalustaa, mutta se ei alenna hintaa eikä VESA-kiinnikkeitä voi ilmeisesti asentaa jälkikäteen muihin malleihin.

Lähde: Apple