MacBook Prot ovat päivittyneet viime sukupolvesta vain järjestelmäpiirien ja uuden N1-verkkopiirin osalta, eikä Airissakaan erot viime sukupolveen ole juuri sen suurempia.

Applen ”suuren viikon” toiseen päivään on mahtunut tuotejulkaisuja uusista järjestelmäpiireistä näyttöjen kautta kannettaviin. Tässä uutisartikkelissa keskitymme uusiin MacBook Pro- ja MacBook Air -kannettaviin.

Applen uudet MacBook Pro -mallit tulevat saataville 14- ja 16-tuumaisina versioina sekä M5 Pro- että M5 Max -järjestelmäpiireillä, joihin voit tutustua tarkemmin aiemmassa uutisessamme. Muilta osin uudistukset jäävät kuitenkin olemattomiksi. Rungot ja näytöt ovat tuttuja viime sukupolvesta, samoin portit ominaisuuksineen, tallennustila ja muistivaihdot ovat nekin ennallaan eikä kamerasta, kuulokkeista tai näppäimistöistä löydy sen enempää uutta. Akun kapasiteettia Apple ei mainosta, mutta myös niiden mainostettu kesto on pysynyt muuttumattomana. Yksi muukin ominaisuus sentään on päivittynyt: kannettavassa on käytössä nyt Applen oma N1-verkkopiiri, joka tuo Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6.0 -tuen, kun viime sukupolvessa oli vielä Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.3.

Uusi MacBook Air jää sekin uudistuksiltaan maltillisesti, vaikka eroja onkin vähän Pro-malleja enemmän. M5-järjestelmäpiiriin päivittymisen ohella uusi MacBook Air sisältää nyt minimissään 512 Gt tallennustilaa, kun M4-sukupolvessa minimi oli vielä 256 Gt. Samalla myös SSD-aseman teoreettinen siirtonopeus on kaksinkertaistunut. Myös uusi Air on siirtynyt N1-piirin käyttöön ja siten tukee Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6.0 -teknologioita. Rungot, 13- ja 15-tuumaiset näytöt, värivaihtoehdot ja muut ovat kuitenkin myös Airissa muuttumattomia.

Apple tuo uudet MacBook Pro- ja Air-kannettavat ennakkotilattavaksi huomenna kello 16.15 Suomen aikaa ja ne tulevat saataville 11. maaliskuuta. 14-tuumaisen MacBook Pron hinnat alkavat 1999 eurosta ja 16-tuumaisen 3149 eurosta, kun 13-tuumainen Air on edullisimmillaan 1259 ja 15-tuumainen 1569 euroa. MacBook Pron värivaihtoehdot ovat hopea ja tähtimusta, kun Air tulee saataville taivaansinisenä, hopeisena, tähtivalkeana ja keskiyön värisenä.

