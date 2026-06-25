Analyytikkojen mukaan seuraavaksi korotusvuorossa ovat iPhonet, jotta seuraavan sukupolven mallien julkaisussa huomio ei kiinnittyisi ensisijaisesti niiden korkeampiin hintoihin.

Tekoälybuumin aiheuttama muistikriisi on tehnyt tuhojaan läpi tekniikkamarkkinoiden nostaen hintoja ja heikentäen tuotteiden ominaisuuksia, vaikka ainakin osa yrityksistä onkin yrittänyt pitää hintojaan kurissa mahdollisuuksien mukaan. Nyt kriisin edessä on taipunut myös Apple.

Applen toimitusjohtaja Tim ’Apple’ Cook on kertonut, että yhtiön asiakkaiden suojaaminen muistikriisin aiheuttamilta hintanousuilta on käynyt mahdottomaksi ja sen on nostettava joidenkin tuotteittensa hintoja. Vaikka asia oli jo odotettavissa, reagoivat osakemarkkinat tilanteeseen välittömästi ja yhtiön osakkeen arvo on laskenut tänään yli 5 %, pahimmillaan pudotusta oli yli 6 %, mutta siitä on toivuttu osittain.

Applen hintojen nostot koskevat tässä vaiheessa vain tiettyjä malleja. Niiden uusista virallisista eurohinnoista ei ole tietoa, mutta Yhdysvaltojen uudet hinnat ovat nyt tiedossa. Löydät alla olevasta listauksesta tuotteen, sen aiemman hinnan ja uuden hinnan. Valitettavasti uudet hinnat on annettu vain laitteiden tietyille konfiguraatioille.

Asiasta raportoineen Reutersin mukaan useat analyytikot ovat ennustaneet, että seuraavaksi hinnankorotusvuorossa ovat iPhone-puhelimet. Applen odotetaan julkaisevan tiedot puhelinten hinnankorotuksista lähiaikoina, ettei seuraavan sukupolven mallien korkeammat hinnat ole päällimmäisenä puheenaiheena niiden julkaisussa.

Lähde: Reuters