Samsung on julkaissut edullisempaan keskihintaluokkaan uuden Galaxy A27 -puhelimen, joka on seuraajamalli viime vuoden A26:lle. Aiemmin keväällä valmistajalta nähtiin hieman hintavammat A37- ja A57-mallit.
Näyttö on A27:ssä pysynyt samassa 6,7-tuumaisessa AMOLED-paneelissa Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi yllä mainitut tallennustilavaihtoehdot sekä 6 ja 8 Gt:n RAM-muisti ovat pysyneet muuttumattomina, kuten myös 5000 milliampeeritunnin akku 25 watin latauksella. Myös A27:stä löytyy microSD-korttipaikka.
Päivitetty on lähinnä järjestelmäpiiriä Samsungin omasta Exynos 1380:stä Qualcommin Snapdragon 6 Gen 3:een, joka puolestaan raksutti viime vuonna astetta monipuolisemmassa A36-mallissa. Harmillisesti pölyn- ja vedenkestävyydestä kertova IP-luokitus on laskenut tasolle 64 aiemmasta 67:stä, ja Bluetooth-versio on nyt 5.1 aiemman 5.3:n sijaan. Myös ultralaajakulman tarkkuus on laskenut 8 megapikselistä 5:een, vaikka pää- ja makrokameran tarkkuudet ovatkin samat 50 ja 2 MP.
Sekä Android 16 -pohjaiselle One UI 8.5 -käyttöliittymälle että tietoturvakorjauksille luvataan peräti 6 vuoden päivitystuki, kuten edeltäjämallissakin. Lisäksi mukana ovat jälleen Samsungin viime vuonna A-sarjalaisiin lanseeraamat Awesome Intelligence -tekoälyominaisuudet.
Galaxy A27:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Black, Blue, Light Green, Ligh Pink
- Ulkomitat ja paino: 162,4 × 78,2 × 7,8 mm (K × L × P) – 200 g
- IP64-suojaluokitus
- Näyttö: 6,7” Super AMOLED, FHD+, 120 Hz
- Snapdragon 6 Gen 3 -järjestelmäpiiri (4 nm)
- RAM-muisti & tallennustila:
- 6 & 128 Gt, 8 & 256 Gt, microSD-korttipaikka (maks. 2 Tt)
- 5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)
- Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1
- GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS
- Kolmoistakakamera:
- 50 MP:n pääkamera (1/2,76”), f1.8, OIS
- 5 MP:n ultralaajakulmakamera (1/5”), f2.2
- 2 MP:n makrokamera
- Videokuvaus: 4K 30 FPS
- Etukamera:
- 12 MP, f2.2, AF
- Videokuvaus: 1080p 30 FPS
- Akku ja lataus: 5000 mAh, 25 W
- One UI 8.5 (Android 16)
- 6 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset
Samsung on ilmoittanut Galaxy A27:n hinnaksi 128 ja 256 Gt:n varianteille 349 ja 449 euroa, eli hinnat ovat viime vuoden A26:een nähden pompanneet 50–80 euroa. Puhelin tulee Samsungin mukaan myyntiin heinäkuun aikana, vaikka joiltain suomalaisilta jälleenmyyjiltä sitä jo valikoimasta löytyykin.
Lähde: Lehdistötiedote
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