Galaxy A -sarjan uusin malli on hinnoiteltu 349–449 euroon.

Samsung on julkaissut edullisempaan keskihintaluokkaan uuden Galaxy A27 -puhelimen, joka on seuraajamalli viime vuoden A26:lle. Aiemmin keväällä valmistajalta nähtiin hieman hintavammat A37- ja A57-mallit.

Näyttö on A27:ssä pysynyt samassa 6,7-tuumaisessa AMOLED-paneelissa Full HD+ -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi yllä mainitut tallennustilavaihtoehdot sekä 6 ja 8 Gt:n RAM-muisti ovat pysyneet muuttumattomina, kuten myös 5000 milliampeeritunnin akku 25 watin latauksella. Myös A27:stä löytyy microSD-korttipaikka.

Päivitetty on lähinnä järjestelmäpiiriä Samsungin omasta Exynos 1380:stä Qualcommin Snapdragon 6 Gen 3:een, joka puolestaan raksutti viime vuonna astetta monipuolisemmassa A36-mallissa. Harmillisesti pölyn- ja vedenkestävyydestä kertova IP-luokitus on laskenut tasolle 64 aiemmasta 67:stä, ja Bluetooth-versio on nyt 5.1 aiemman 5.3:n sijaan. Myös ultralaajakulman tarkkuus on laskenut 8 megapikselistä 5:een, vaikka pää- ja makrokameran tarkkuudet ovatkin samat 50 ja 2 MP.

Sekä Android 16 -pohjaiselle One UI 8.5 -käyttöliittymälle että tietoturvakorjauksille luvataan peräti 6 vuoden päivitystuki, kuten edeltäjämallissakin. Lisäksi mukana ovat jälleen Samsungin viime vuonna A-sarjalaisiin lanseeraamat Awesome Intelligence -tekoälyominaisuudet.

Galaxy A27:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Black, Blue, Light Green, Ligh Pink

Ulkomitat ja paino: 162,4 × 78,2 × 7,8 mm (K × L × P) – 200 g

IP64-suojaluokitus

Näyttö: 6,7” Super AMOLED, FHD+, 120 Hz

Snapdragon 6 Gen 3 -järjestelmäpiiri (4 nm)

RAM-muisti & tallennustila: 6 & 128 Gt, 8 & 256 Gt, microSD-korttipaikka (maks. 2 Tt)

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1

GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS

Kolmoistakakamera: 50 MP:n pääkamera (1/2,76”), f1.8, OIS 5 MP:n ultralaajakulmakamera (1/5”), f2.2 2 MP:n makrokamera Videokuvaus: 4K 30 FPS

Etukamera: 12 MP, f2.2, AF Videokuvaus: 1080p 30 FPS

Akku ja lataus: 5000 mAh, 25 W

One UI 8.5 (Android 16) 6 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Samsung on ilmoittanut Galaxy A27:n hinnaksi 128 ja 256 Gt:n varianteille 349 ja 449 euroa, eli hinnat ovat viime vuoden A26:een nähden pompanneet 50–80 euroa. Puhelin tulee Samsungin mukaan myyntiin heinäkuun aikana, vaikka joiltain suomalaisilta jälleenmyyjiltä sitä jo valikoimasta löytyykin.

Lähde: Lehdistötiedote