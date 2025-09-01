Apple on ilmoittanut tulevansa pitämään ”awe dropping” iskulauseella terästetyn julkaisutilaisuuden 9. syyskuuta eli ensi viikon tiistaina. Tapahtuma tullaan lähettämään luonnollisesti livenä myös netissä ja kiinnostuneiden kannattaa virittää vastaanottimensa Applen taajuuksille.
Applen odotetaan julkaisevan 9. syyskuuta ennen kaikkea uudet iPhone 17 -sukupolven älypuhelimet. Mallistoon odotetaan paitsi uutta ultraohutta Air-mallia, myös merkittävää ulkonäköpäivitystä, sillä vuodot ovat käytännössä varmistaneet yhtiön siirtyvän käyttämään puhelimissaan perusmallia lukuun ottamatta liki koko puhelimen levyistä kameravisiiriä. Perusmallissa jatketaan vuotojen mukaan nykysukupolven jalanjäljissä. Lisäksi yhtiön kerrotaan tiputtavan Plus-mallin pois valikoimistaan.
Uuden sukupolven puhelimet saavat myös uuden sukupolven järjestelmäpiirit. Ennakkotietojen mukaan perusmalliin on tulossa A19 ja muihin A19 Pro, joskin Airin tapauksessa yksi GPU-ydin karsittuna. Piirit valmistetaan TSMC:n N3P-valmistusprosessilla. Applen huhutaan päivittävän A19 Pro -piiriä käyttävien iPhone 17 Pron, Pro Maxin ja Airin muistimäärän 12 gigatavuun, mutta perusmalli jatkaisi edelleen 8 Gt:n muistilla.
Puhelinten lisäksi Applen odotetaan julkaisevan tapahtumassa uuden 3. sukupolven Apple Watch Ultran ja 11. sukupolven Apple Watch -älykellot. Kellojen huhutaan vaihtavan modeemin Intelistä MediaTekiin, mutta uuden S11-järjestelmäpiirin odotetaan olevan lähinnä kosmeettinen päivitys nykyiseen S10:een verrattuna. Uuden Apple Watch Ultran povataan lisäksi saavan satelliittiyhteydet hätätilanteisiin.
Applen odotetaan julkistavan lisäksi ainakin päivitetyt AirPods Pro 3 -kuulokkeet. Niiden odotetaan sisältävän paitsi entistä paremman melunpoiston, myös uuden sykkeenseuranta-ominaisuuden.
