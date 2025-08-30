Kiinalainen Realme on esitellyt kotimaassaan kahta uutta konseptipuhelinta, joista toisessa on vakuuttava 15 000 milliampeeritunnin akku, vaikka puhelin edustaakin aivan tavallista kokoluokkaa. Toinen malli taas on Realmen mukaan maailman ensimmäinen termosähköisellä jäähdytyksellä varustettu puhelin.
15 000 mAh:n akussa hyödynnetään kokonaan piistä koostuvaa anodia nykyisistä pii-hiiliakuista poiketen. Kapasiteetista huolimatta laite on vain noin 8,9 mm paksu ja sen kehutaan pystyvän jopa 50 tunnin keskeytymättömään videon toistoon tai 30 tunnin pelisessioihin. Näyttökooltaan puhelimen raportoidaan olevan tavanomainen 6,7 tuumaa.
Chill Fan Phone on varustettu järeällä jäähdytysjärjestelmällä, johon kuuluu 7700 mm2:n höyrykammion lisäksi tuuletin sekä puhelimeen integroitu termosähköinen jäähdytin. Yhdessä ominaisuudet voivat Realmen mukaan laskea lämpötiloja jopa 6 celciusastetta korkean virkistystaajuuden pelisessioissa verrattuna perinteisiin jäähdytysarsenaaleihin. Ulkoasultaan Chill Fan Phone muistuttaa hieman valmistajan GT 7 -mallistoa.
Kummastakaan esitellystä konseptipuhelimesta ei ole ainakaan lähiaikoina tiedossa kaupallista julkistusta.
