Kokeilussa OnePlussan uusi pienempi 299 euron hintainen 43 mm versio Watch 3 -älykellosta.
OnePlus julkisti kolmannen sukupolven Watch-älykellonsa alkuvuodesta, mutta siitä oli saatavilla ainoastaan yksi varsin suuri 47 mm kokovaihtoehto. Yritys paikkasi tilanteen jälkikäteen esittelemällä heinäkuun alussa uuden pienemmän 43 mm version kellostaan. 299 euron suositushintainen uutuus poikkeaa sisarmallistaan muutoinkin kuin kokonsa osalta. Tutustumme tässä artikkelissa Watch 3:n uuteen pienempään 43 mm kokovaihtoehtoon lyhyemmän kokeiltua-juttutyypin muodossa.
Lue artikkeli: Kokeilussa OnePlus Watch 3 43 mm
Ei kommentteja vielä
Loading new replies...
Näytetään 50 ensimmäistä kommenttia. Lue kaikki kommentit ja keskustele aiheesta foorumilla TechBBS →