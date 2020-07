Apple on käyttänyt viime vuosina AMD:n ja Intelin näytönohjaimia, mutta Arm-pohjaisissa Maceissa siirrytään myös järeällä puolella yhtiön omiin grafiikkapiireihin.

Apple ilmoitti viime kuussa hylkäävänsä x86-arkkitehtuurin seuraavan noin kahden vuoden kuluessa ja korvaavan sen omilla Arm-arkkitehtuuriin perustuvilla järjestelmäpiireillään. Yhtiö on paljastanut nyt myös näytönohjainpuolen kokevan saman uudistuksen.

Applen x86-arkkitehtuuriin perustuvat Mac-tietokoneet ovat käyttäneet AMD:n, Intelin ja NVIDIAn näytönohjaimia, joskin NVIDIAn kohdalla kyse on lähinnä historiasta ja ajurituki on lopetettu viimeisillekin tuotteille jo viime vuoden puolella. Apple tulee jatkamaan AMD:n ja Intelin näytönohjainten käyttöä myös tulevaisuudessa Intel-pohjaisissa Mac-tietokoneissa, mutta Arm-pohjaisissa tilanne on toinen.

Applen WWDC20-konferenssin tiimoilta julkaistiin kehittäjille video, jossa sen näytönohjainajuripuolen johtaja kertoo yhtiön suunnitelmista näytönohjainpuolelle lähitulevaisuudessa. Videon mukaan Arm-arkkitehtuuriin perustuvissa Mac-tietokoneissa tullaan käyttämään yksinomaan Applen omia näytönohjaimia, jotka hyödyntävät mobiilipuolelta tuttua TBDR-arkkitehtuuria (Tile-Based Deferred Rendering). Käytännössä tämä tarkoittanee Imaginationin PowerVR:n suunnittelemaa arkkitehtuuria, minkä pohjalta joko Apple itse tai PowerVR Applen toimeksiannosta suunnittelee varsinaiset grafiikkapiirit tai IP-blokit integroitavaksi osaksi järjestelmäpiiriä. Valitettavasti videolla ei paljasteta tarkempia tietoja itse arkkitehtuurista tai miten sen suorituskyky tulee vertautumaan PC-puolen kilpailijoihin.

Lähde: Apple