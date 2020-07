Samsugin tuleva Galaxy Note20 ensimmäisissä livekuvavuodoissa

Viimeisimmät vuotokuvat varmistavat jo aiemmin vuotaneiden renderöintien paljastaman ulkoasun.

Samsung on julkistamassa tulevan Note20-mallistonsa todennäköisesti elokuun alkupuolella, mutta virallista päivämäärää tilaisuudelle ei ole vielä tiedossa. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt puhelimesta syntyneiden huhujen ja vuotojen ilmestymistä internetiin perinteiseen tapaan. Jo aiemmin olemme uutisoineet io-techissä OnLeaksin ja Pigtou-sivuston Note20-renderöinneistä sekä Samsungin ukrainalaiselle sivustolle vuotaneista tulevan Galaxy Note20 Ultran kuvista, joissa näkyy puhelimen takakuoren yläosa, kamera ja S-pen -kynä.

Nyt vuorossa on puhelimen ensimmäiset oikeat kuvat, mutta aiemmin renderöinnissä esiintyneen Note20 Ultran sijaan valokeilaan on päässyt Note20-malli. Ultran renderöinnissä nähdyn mattapintaisen pronssin sijaan vuotokuvien Note20 on varustettu kiiltävän mustalla takakuorella. Näkymä puhelimen takaa paljastaa myös renderöinneistä tutun takakamerakokonaisuuden, joka muodostuu kolmesta kamerasta. Alimmaisena sijaitsee teleskooppitelekamera, vaikkei S20 Ultrasta löytynyttä Space Zoom 100X -brändäystä kehikosta löydykään.

Kuvat jakaneen Twitter-käyttäjä ”Jimmy Is Promon” mukaan Note20 eroaa edeltäjistään myös Stylus-kynän sijainnin myötä, sillä kynä on siirretty edellisvuosien oikeasta alakulmasta vasempaan alakulmaan, minkä lisäksi äänenvoimakkuus- ja virtapainikkeet on sijoitettu takaisin oikealle sivulle. Edestä katsottuna puhelin muistuttaa huomattavasti viime vuoden malleja tarjoten ohuet kehykset ja keskellä ylälaitaa sijaitsevan etukameran reiän.

Kuvavuotojen lisäksi Note20-sarjaan liittyviä sertifikaatteja on ilmestynyt nettiin useammaltakin taholta – viimeisimpänä Note20+-mallin FCC-sertifikaatti Twitter-käyttäjä Abhishek Yadavin jakamana. Vielä on epäselvää, montako Note-mallia Samsungilta on tänä vuonna tulossa, mutta huhuissa on pyörinyt kolmea eri nimeä – Note20, Note20+ ja Note20 Ultra. Kesäkuun alussa ilmestyneiden Note20 Ultra -huhujen aikaan GSMArena piti vuotaneiden mallinumeroiden perusteella todennäköisenä vain kahta erillistä mallia, minkä myötä Note20+ ja Note20 Ultra voisivat olla keskenään sama puhelin.

Edellisvuoden Note10-malleista erottavana tekijänä Note20-mallien odotetaan saavan hyvin omaperäisen 19,3:9 kuvasuhteen näytön. Näytön koko vuosi HTML5-testistä, joka paljasti näyttöjen resoluutiot. Ultra- / +-mallin näytön odotetaan olevan 1440p-resoluutioinen, kun taas perusmallin saa tyytyä 1080p-näyttöön. Käytännössä kyseessä on hieman edellisvuoden Galaxy S10 ja Note10 -malleja korkeampi näyttö, joka on kuitenkin vielä yleistynyttä 19,5:9-kuvasuhdetta aavistuksen leveämpi. Samalla Note20+:n näytön koon huhutaan kasvavan 6,87 tuumaan edellisvuoden Note10+:n 6,8 tuumasta.

Rautaominaisuuksien osalta Note20+-malli on vuotanut jo Geekbench-tulostensa osalta. Kyseessä on mallinumeron perusteella todennäköisesti Yhdysvaltojen malli, mihin myös järjestelmäpiirivalinta viittaa. Geekbench-tulosten mukaan laitteesta löytyy Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri tai normaalia korkeampien kellotaajuksien myötä mahdollisesti tuleva Snapdragon 865+ -piiri, jonka suhteen on kuitenkin kuulunut huhuja mahdollisesta perumisesta. Järjestelmäpiirin parina puhelimesta löytyy Geekbench-vuodon valossa 8 gigatavua RAM-muistia, mutta myös 12 gigatavun optio lienee tulossa. Euroopassa Samsungin odotetaan jälleen käyttävän Exynos-järjestelmäpiirejään. Huhuissa on esiintynyt uusi Exynos 992, joka valmistettaisiin 5 nanometrin viivanleveydellä ja sisältäisi myös arkkitehtuurisia parannuksia tällä hetkellä markkinoilta löytyvään Exynos 990 -malliin verrattuna. Kamerapuolella nähdään todennäköisesti Galaxy S20 -malleista tuttua rautaa.

