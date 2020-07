H.266 eli Versatile Video Coding -koodekki lupaa puolittaa videon vaatiman bittivirran samalla laadulla H.265-koodekkiin verrattuna.

Videot vievät arvioiden mukaan noin 80 % kaikesta nettikaistasta maailmanlaajuisesti. Onkin luonnollista, että alalla on kovat paineet saada entistä tehokkaampia koodekkeja, joilla kaistavaatimuksia saataisiin pienennettyä.

Tämän hetkisillä markkinoilla yleisimmin käytössä olevat koodekit ovat standardoidut H.264 eli Advanced Video Coding (AVC) ja H.265 eli High Efficiency Video Coding (HEVC). Nyt Fraunhofer-instituutti (Fraunhofer Heinrich Hertz Institute) on ilmoittanut saaneensa valmiiksi seuraavan sukupolven H.266-standardin yhdessä lukuisten alan kumppaneidensa kanssa. Tiedotteen mukaan standardia ovat olleet kehittämässä sen lisäksi muiden muassa Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ja Sony.

H.266 eli Versatile Video Coding (VVC) -koodekki lupaa leikata videoiden bittivirran tarpeen puoleen nykyisestä, ilman että se vaikuttaa kuvanlaatuun verrattuna H.265-koodekkiin. Valitettavasti uuden koodekin lopullisesta laadusta ei ole vielä saatavilla minkäänlaisia vertailuja, mutta Fraunhoferin mukaan se tulee julkaisemaan ensimmäisen H.266-standardia tukevan pakkaus- ja purkuohjelmiston tulevan syksyn aikana.

Standardoitujen koodekkien lisensointihintojen kritisoinnin vuoksi markkinoille on pyritty saamaan muun muassa Googlen ja sittemmin Alliance for Open Median toimesta myös täysin ilmaisia vaihtoehtoja, joista viimeisin on AV1. H.266:n kohdalla pyritään varmistamaan reilu hinnasto läpinäkyvällä FRAND-periaatteella (Fair, reasonable and non-discriminatory), jota valvoo yli 30 yrityksestä koostuva Media Coding Industry Forum.

Lähde: Fraunhofer HHI