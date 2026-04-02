Apple on yksi merkittävistä yrityksistä kotitietokoneiden mullistuksen saralla. Yhtiö perustettiin 1. huhtikuuta vuonna 1976, eli se on nyt täyttänyt pyöreät 50 vuotta.

Apple Computer Company perustettiin Steve Jobsin, Steve Wozniakin ja Ronald Waynen toimesta varsin vaatimattomissa olosuhteissa Jobsin vanhempien autotallissa. Mahdollistaakseen uuden yrityksen synnyn Jobs myi Volkswagen Type 2 -pakettiautonsa ja Wozniak HP-65-laskimensa.

Ensimmäiset Apple I -tietokoneet rakennettiin käsityönä ja niitä alettiin myymään emolevyn, prosessorin, muistin ja muut peruspiirit sisältävinä paketteina, ei täysinä tietokoneina. Sen hinnaksi muodostui nopeasti 666,66 dollaria, mikä vastaa noin 2500 dollaria nykyrahassa. Apple II seurasi nopeasti perässä heti seuraavana vuonna ja Apple III saatiin markkinoille 1980; samana vuonna, kun yhtiö listautui pörssiin.

Apple julkaisi usein yhtiön historian tärkeimpänä tietokoneena pidetyn Macintoshin vuonna 1984, vaikka sen myynnit olivatkiin alkuun heikkoja ja johtivat lopulta Steve Jobsin eroon yrityksestä seuraavana vuonna otettuaan yhteen yhtiön toimitusjohtajaksi palkatun John Sculleyn kanssa. Jobsin lähdettyä yhtiö julkaisi useampia Macintosh-malleja, mukaan lukien ensimmäiset kannettavat Portable-mallit sekä myöhemmin ensimmäisen PowerBook-kannettavansa, mutta yhtiön lähes konkurssiin vienyt alamäki oli jo alkanut.

Jobs palasi takaisin yhtiöön ja suoraan sen uudeksi toimitusjohtajaksi vasta vuonna 1997, vain ”90 päivää ennen rahojen loppumista ja konkurssia”. Hän sai käännettyä yhtiön kelkan yksinkertaistamalla tuotevalikoimaa ja aloittamalla yhteistyön aiemmin kenties Applen pahimpana kilpailijana pidetyn Microsoftin kanssa. Jobsin kerrotaan lopettaneen jopa yli 70 % kehityksessä olleista Apple-projekteista.

Konkurssin partaalta pelastumisen jälkeen Applen merkittävimpiä tuotejulkaisuja olivat vuonna 1998 julkaistu iMac ja tietenkin 2001 julkaistu iPod. Yhtiö vaihtoi nimensä Apple Inc.:ksi vuonna 2007 hieman ennen ensimmäisen iPhonen julkaisua ja loppu on niin sanotusti historiaa. Jobs vetäytyi Applen johdosta vuonna 2011 terveysongelmien vuoksi, jolloin ohjakset otti yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Tim ’Apple’ Cook.

Toimitusjohtaja Cook on esitellyt 50-vuotisjuhlien kunniaksi myös joidenkin Apple-tuotteiden prototyyppejä Wall Street Journalille. Videolla nähdään mm. ikonisen iPodin kehitysversioita.