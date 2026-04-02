Vähävirtaiset Core 3 -prosessorit perustuvat Panther Lakesta tuttuihin Cougar Cove P-ytimiin ja Darkmont LP-E-ytimiin.

Intel julkaisi vuoden alussa uudet Panther Lake -koodinimelliset Core Ultra 3 -sarjan prosessorit kannettaviin. Pian perässä seuraavat Core 3 -sarjan Wildcat Lake -prosessorit, joiden tekniset ominaisuudet ovat nyt vuotaneet nettiin.

Intel Core 3 -sarjan prosessorit saapuvat Panther Lake -prosessoreiden tapaan vain kannettaviin tietokoneisiin. Prosessorit perustuvat aiempien vuotojen perusteella useamman sirun Foveros-paketoituun ratkaisuun, vaikka kyse onkin selvästi pienemmästä paketista, kuin Panther Lakessa.

Core 3 -sarjaan tullaan vuotojen mukaan julkaisemaan yhteensä kuusi mallia: Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330, Core 7 350 ja Core 7 360. Niissä käytetään Panther Laken tavoin Cougar Cove P-ytimiä, mutta E-ytimet on jätetty vuodon mukaan kokonaan kyydistä ja sen sijasta mukana on Darkmont-arkkitehtuurin LP-E-ytimiä. Vuodon mukaan prosessoreissa on mallista riippumatta käytössä neljä LP-E-ydintä, kun P-ytimiä on pahnan pohjimmaisessa Core 3 -mallissa yksi ja Core 5- ja Core 7 -malleissa kaksi.

GPU:n osalta jatkuu sama linja: Core 5- ja Core 7 -malleissa on käytössä kaksi Xe3-ydintä ja Core 3:ssa yksi. NPU on sen sijasta kaikissa identtinen kellotaajuuksiaan lukuunottamatta. Se ei kuitenkaan yllä parhaimmillaankaan kuin 17 TOPSin suorituskykyyn, eli Copilot+ PC -yhteensopivia tietokoneita ei ole luvassa.

Kaikkien tulevien Wildcat Lake -mallien TDP tulee olemaan vuodon mukaan vakiona 15 wattia, mutta Turbo-kellotaajuuksilla se nousisi 35 wattiin. Käytännössä niiden erot siis Core 3 -malleja lukuunottamatta ovat yksinomaan eri yksiköiden kellotaajuuksista. Löydät prosessoreiden tärkeimmät ominaisuudet uutiskuvasta.

Lähde: VideoCardz