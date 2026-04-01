Datakeskusta rakentaa Nebius ja sen kapasiteetiksi arvioidaan 310 megawattia.

Lappeenrantaan on rakentumassa hollantilaisen, palvelintoimintaan erikoistuneen Nebiuksen rakentamana yksi Euroopan suurimmista tekoälydatakeskuksista. Nebiuksella on jo Mäntsälässä noin 75 megawatin datakeskus, mutta uuden laitoksen kapasiteetiksi arvioidaan sen valmistuttua noin 310 MW. Projektin hinta on useita miljardeja euroja.

Valmistuessaan uusi datakeskus ohittaa kapasiteetissaan Suomen tämänhetkisen ykkösen, eli yhdysvaltalaisen Googlen Haminan-keskuksen, joka pyörii 160–200 MW:n teholla. Nebiuksen asiakkaiksi tiedetään ainakin yhdysvaltalaiset Microsoft ja Meta, vaikka Lappeenrantaan rakentuvan keskuksen pääkäyttäjiä ei vielä tarkkaan tiedetäkään.

Globaali tekoälybuumi ei selvästikään ole hiipumassa vielä hetkeen, sillä pelkästään tänä vuonna amerikkalaisten teknologiajättien on arvioitu käyttävän tekoälytuotteidensa kehittämiseen noin 700 miljardia dollaria, mikä puolestaan kannustaa uusien datakeskusten rakentamiseen. Esimerkiksi NVIDIA on sijoittanut Nebiukseen hiljattain parin miljardin dollarin verran ja sen piirejä nähdään varmasti myös Lappeenrannan uudessa keskuksessa.

Lähde: Ilta-Sanomat, Yle

Otsikkokuva: Mikko Nikkinen / IS