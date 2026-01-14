Monivuotinen yhteistyösopimus Apple Intelligence -ominaisuuksien parissa kertoo paitsi Applen edelleen epäonnistuneen omien teknologioidensa kehittämisessä, myös Googlen olevan tavalla tai toisella edellä OpenAI:ta.

Apple julkaisi Apple Intelligence -tekoälyominaisuudet alun perin vuoden 2024 kesällä. Ihan mutkatonta omien tekoälymallien kehitys ei ole ollut ja yhtiö onkin turvautunut mm. OpenAI:n tarjontaan täydentääkseen omaa osaamistaan. Nyt hynttyyt on lyöty yhteen Googlen kanssa.

Apple ja Google ovat ilmoittaneet yhdessä tehneensä monivuotisen sopimuksen yhteistyöstä, jossa sorvataan seuraavan sukupolven Apple Foundation Model -tekoälymalleja. Mallit tulevat perustumaan Googlen Gemini-malleihin ja pilviteknologioihin.

Apple kertoo pitkällisen arvioinnin tuloksena todenneensa Googlen tekoälyteknologioiden tarjoavan parhaan mahdollisen alustan yhtiön omille Apple Foundation Model -malleille. Geminin hyödyntäminen tulee mahdollistamaan lukuisia uusia Apple Intelligence -ominaisuuksia ja parantamaan nykyisiä. Myös Siri tulee siirtymään Geminiin. Huolimatta perustumisesta Googlen teknologioihin, tulevat Apple Intelligence -ominaisuudet pyörimään jatkossakin suoraan Applen laitteilla ja yhtiön palvelimilla Private Cloud Compute -sessioissa.

Applen laitteiden tekoälytoiminnoissa on aiemmin hyödynnetty OpenAI:n ChatGPT-mallia vuodesta 2024 lähtien. Yhtiö oli kysyttäessä ChatGPT:stä vähäsanainen, todeten vain, ettei sen integrointi Applen teknologioihin tule kokemaan isoja muutoksia tässä vaiheessa. OpenAI ei ole vastannut Reutersin kommenttipyyntöön.

Tekoälymarkkinoillakin mukana oleva Elon Musk on kommentoinut kaupan keskittävän suhteettoman paljon valtaa Googlelle, joka hallitsee jo Androidia ja Chromea. Uutiset kaupoista nostivatkin Googlen emoyhtiö Alphabetin arvon yli 4 biljoonan dollarin.

Lähteet: Google, Reuters