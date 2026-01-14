Samaan aikaan kun toimitusjohtajaa haetaan pidätettäväksi kerrotaan OnePlussan peruuttaneen asiaan liittymättä Open 2:n ja 15s:n sekä myöhästyttäneen Nord 6:n julkaisua.

Muun muassa Suomessa tunnettu OnePlus on ollut vuodesta 2021 virallisesti osa Oppoa. Nyt yhtiössä käy nimenomaan OnePlus-osastoa koskeva myllerrys.

Kenties merkittävin myrskykeskus pyörii OnePlussan toisen perustajan ja nykyisen toimitusjohaja Pete Laun ympärillä. Reuters uutisoi Taiwanin syyttäjän julistaneen Laun etsintäkuulutetuksi epäiltynä laittoman yrityksen pyörityksestä ja yli 70 taiwanilaistyöntekijän laittomasta palkkaamisesta kiinalaisyrityksen leipiin.

Reutersin mukaan Laun johdolla palkattiin yli 70 työntekijää kehittämään ja testaamaan ohjelmistoja älypuhelimille kiinalaiselle OnePlussalle. Laiton järjestely toteutettiin syytteen mukaan hongkongilaisen pöytälaatikkoyrityksen kautta. Normaalisti taiwanilaisten palkkaaminen kiinalaisyrityksen leipiin vaatii erillisluvan maan hallitukselta.

Android Centralin mukaan OnePlus on kommentoinut tapausta yksinkertaisesti toteamalla yhtiön toiminnan jatkuvan normaalisti eikä syytteillä ole siihen vaikutusta.

Myllerrys käy myös tuotepuolella. Vuotojen mukaan OnePlus olisi perunut tälle vuodelle suunnitellun OnePlus Open 2:n, taittuvanäyttöisen lippulaivapuhelimen poikkeuksellisen kookkaalla akulla. Vuotajien mukaan puhelin on käytännössä vastaava kuin Oppo Find N6, joka on tulossa tiettävästi saataville vain rajatuilla markkinoilla. Lisäksi OnePlus 15s -mallin kerrotaan olevan lähes varmuudella peruttujen listalla ja Nord 6:kin on näillä kuulemin myöhästymässä aikataulustaan määrittelemättömäksi ajaksi.

