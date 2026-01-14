Testasimme Valcon uudet päivitetyt 199 euron hintaiset lippulaivakuulokkeet.
Vuoden 2026 kuuloketestit io-techissä aloitetaan kotimaisen Valcon uusilla VMK25.2 -kuulokkeilla. Kyseiset kuulokkeet testattiin YouTube-videolla jo hieman ennen vuodenvaihdetta, mutta nyt vuorossa on myös kirjoitettu, jonkin verran syväluotaavampi katsaus Valcon uusiin 199 euron lippulaivakuulokkeisiin.
Testiartikkelissa tutustutaan Valco VMK25.2:een perinteisen kuuloketestirutiinin mukaisesti taajuusvastemittausten kera.
Lue artikkeli: Testissä Valco VMK25.2 -vastamelukuulokkeet
