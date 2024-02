Applen uudet lisätyn ja virtuaalitodellisuuden älylasit ovat vaikuttavan oloinen paketti, mutta käyttäjälähtöistä korjattavuutta ne eivät tarjoa.

Teknologiamaailman kuumana puheenaiheena on viime päivien ajan ollut Apple Vision Pro -lasit, jotka ovat Applen aluevaltaus lisätyn ja virtuaalitodellisuuden puolelle. Ne sulautuvat totutun saumattomasti valmistajan tuote-ekosysteemiin niin huvi- kuin hyötykäytössä, ja arvostelun niistä voi katsoa esimerkiksi Marques Brownleen Youtube-kanavalta. Luonnollisesti tuotteesta on ehditty tehdä myös purkuvideoita ja esimerkiksi iFixitin ja JerryRigEverythingin purkupöydille Vision Pro on jo joutunut.

Vision Prossa on monien muiden valmistajien laseista poiketen vain yksi takaraivolle asettuva pehmeä ja leveä panta rullakiristyksellä, joskin myös perinteinen kaksiosainen panta on mahdollista laseihin vaihtaa. Pannan kiinnitysmekanismin saa helposti auki vetämällä sen salvasta, jolloin panta irtoaa laitteen kaiuttimista. Kaiuttimet asettuvat käyttäjän ohimoille pannan ja laitteen rungon väliin. Virtakaapeli kiinnitetään ja irrotetaan laseista pienellä kääntöliikkeellä ja sen toinen pää on kiinni 362:n gramman painoisessa akussa. Virtaliitännät ovat Applen omia ratkaisuja eivätkä esimerkiksi USB-C-tyyppisiä, joihin valmistajan älypuhelimet siirtyivät viime vuonna iPhone 15 -malliston myötä.

Itse laitteen rungossa on alumiinikehys, joka ympäröi linssejä, näyttöjä, kameroita ja muuta tekniikkaa. Käyttäjän silmien edessä olevat muoviset linssit peittävät kahta vain muutamien senttimetrien kokoista OLED-näyttöä, joiden molempien takana on tuuletin. Ulkopuolelta katsottuna päällimmäisenä suojana on laminoitu lasikerros, jonka alla on vielä muovisuojus peittämässä linssimäistä näyttöä, joka luo laseihin kuvan käyttäjän silmistä ulkomaailmaan päin. Lasien läpi ei siis näe, vaan sekä ulkomaailma että käyttäjän silmät luodaan reaaliaikaisena kameroiden avulla, joille on omat moduulinsa sekä laitteen sisä- että ulkopuolella. Suojakerrokset on irrotettava ujuttamalla litteää lastaa saumoja pitkin, sillä mitään kiinnitysruuveja niissä ei ole. Sekä iFixitin että JerryRigEverythingin videoilta on nähtävissä, että laitteen sisältä sen sijaan löytyy loputtomasti pieniä ruuveja, nauhakaapeleita ja liimapintoja. Purettavaksi tai korjattavaksi laitetta ei ole siis todellakaan suunniteltu, ja luultavasti korjauspalveluiden hinnat ovat myös todella korkeat.

Apple Vision Pro on ainakin toistaiseksi myynnissä vain Yhdysvalloissa 3499 dollarin hintaan.

Lähde ja kuvat: Youtube (iFixit, JerryRigEverything)