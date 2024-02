Tuplatornicoolerin näyttöön saa näkyviin esimerkiksi tietokoneen kaikki oleelliset tiedot, jota varten mukana on myös AIDA64-lisenssi.

Prosessoricoolereihin on alkanut ilmestymään yhä useammin myös pieniä infonäyttöjä, joista näkee esimerkiksi prosessorin lämpötilan. Hieman tuntemattomampi, ainakin nimellisesti saksalainen Lamptron on ollut trendissä mukana jo aiemminkin, mutta nyt sen prosessoricooleri on tullut myyntiin myös Suomessa.

Lamptron ST060 -cooleri on varsin perinteinen tulplatornicooleri, jossa kylmälevyltä johdutaan lämmöt kuudella 6 mm:n lämpöputkella kahteen jäähdytystorniin. Jäähdytysrivastojen läpi puhkutaan ilmaa kahdella 120 mm:n PWM-tuulettimella (600-1500 RPM, 26,18-68,4 CFM, 0,36-2,05 mmH 2 O, 20-35,3 dBA).

Coolerin katseenvangitsija löytyykin varsinaisen jäähdyttimen päältä. Coolerin kanteen on isketty peräti 6” 1080p-näyttö ja mukaan kuuluu AIDA64-lisenssi, jonka avulla saa kätevästi kaikki koneen tiedot näkyviin. Oletettavasti näyttöön voi kuitenkin laittaa myös mitä tahansa muuta sisältöä, sillä kuva liikkuu HDMI:tä pitkin. Siistiä koteloa toivoville se kuitenkin aiheuttaa samalla päänvaivaa, sillä tuulettimien johtojen lisäksi siistittäväksi tulee myös USB-A- ja HDMI-johdot.

Coolerin mitat ovat 128x153x168 mm tuulettimineen. Sen luvataan jäähdyttävän yhteensä 260 watin lämpökuorman ja tukevan virallisesti AMD:n AM4- ja Intelin LGA 1366/1200/115x/1700/2011 -kantoja.

Lamptron ST060:sta on saatavilla kolme versiota: mustaksi anodisoitu versio mustanpuhuvine tuulettimineen ilman RGB:tä, sekä anodisoimattomat versiot mustilla tai valkoisilla ARGB-tuulettimilla. Suomesta cooleri tulee saataville Jimm’s PC-Storen valikoimiin 339,90 euron hintaan.

Lähde: Tom’s Hardware