Kellolle luvataan -20-55°C toimintalämpötila, sukelluskestävyys 40 metriin asti ja muun muassa sisäänrakennettu kompassi, uusi Action-painike kovaäänistä hälytyssireeniä unohtamatta.

Apple on pitänyt Cupertinossa syksyn iPhone-puhelinten julkaisutapahtumaa, jota seurattiin myös io-techin kisastudiossa. Uusien puhelinten lisäksi tapahtumassa lanseerattiin uudet Airpods Pro -kuulokkeet ja uuden sukupolven Apple Watch -kellot uuden Ultra-mallin johtamana.

Apple Watch Ultra on suunniteltu oman elämänsä seikkailijoille. Se rakentuu 49 mm:n titaanikuoren sisälle ja tasaisen safiirilasin alle. Tähän mennessä suurimman ja 2000 nitillään kirkkaimman Apple Watch -näytön kasvanutta alaa on hyödynnetty uudessa seikkailuhenkisessä Wayfinder-kellotaulussa, josta löytyy kompassi ja tilaa kahdeksalle lisätoiminnolle. Näyttö ei kuitenkaan polta verkkokalvoja yömyöhälläkään, kiitos uuden punamustan yötilan, jonka saa käyttöön kruunupainiketta pyöräyttämällä.

Kellon vasemmalle kyljelle on lisätty uusi Action-painike, johon käyttäjä voi itse valita haluamansa toiminnon. Apple Watch Ultran puheluominaisuuksia on parannettu käyttämällä yhteensä kolmea mikrofonia, mikä helpottaa taustamelun eliminointia. Yhtiön mukaan prosessissa hyödynnetään nykyisin myös koneoppimista kirkkaan puheluäänen varmistamiseksi.

Seikkailuhenkisyyttä uhkuvat myös uudet rannekkeet. Punottuun tekstiiliin perustuva Trail Loop on yhtiön tähän mennessä ohuin ranneke. Rakenteensa vuoksi ranneke on luonnostaan hieman joustava, mutta varsinaista säätöä varten siitä löytyy kätevä lenkki ja tarramekanismi. Alpine Loop on kirkkaan oranssi ja varustettu kahdella yhdellä kertaa punotusta kerroksesta, jotka eliminoivat tarpeen erillisille tikkauksille. Rannekkeen päältä löytyy pieniä punottuja lenkkejä, joita käytetään metallisen hakasen avulla rannekkeen kiinnitykseen. Ocean Band luottaa urheilurannekkeista tuttuun fluoroelastomeeriin ja titaaniseen solkeen. Rannekkeen läpi kulkee tasaisin välein pieniä onttoja putkia, jotka parantavat rannekkeen joustavuutta. Ranneke on lisäksi normaalia pidempi, jotta se sopii paremmin esimerkiksi märkäpuvun päälle.

Viidakon läpi löytää helposti kattavan GPS-tuen (L1-L5) ansiosta ja kellosta löytyy myös automaattinen reitin tallentava Backtrack-ominaisuus, jottei tarvitse tiputella leivän murusia matkalle löytääkseen takaisin kotiin. Paniikin tai onnettomuuden iskiessä siitä löytyy kuitenkin 86 desibelin voimakkuudella hälyttävä sireeni, joka kuuluu hieman pidemmällekin. Samalla kellolla voi myös matkata lumihuippuisilta vuorilta vaikka Kuolemanlaaksoon kiitos -20-55°C toimintalämpötilan. Sen kerrotaan läpäisseen myös kellon kannalta oleellisimmat MIL-STD-810H-testeistä. Vesipedoille on tarjolla WR100- ja EN 13319 -sertifioinnit, jotka lupaavat sukelluskestävyyttä 40 metriin asti. Sukeltaessa hyödylliseksi tulee myös uusi syvyysmittari, jonka kanssa on kuitenkin syytä varoa 40 metrin rajapyykkiä kiitos tallentuvan maksimisyvyyden.

Terveyspuolikaan ei ole jäänyt pienelle huomiolle vaan kellosta löytyy tutut ECG-sensorit ja happisaturaatiokmittarit ja vastaavat. Lämpömittareita on nyt kaksi, mikä vähentää ulkolämpötilojen vaikutusta ja sisältävät uudenlaisia lämpötilamittauksia, joiden kerrotaan kertovan enemmän naisten terveydestä, kuten arvion ovulaatiohetkestä jälkikäteen ja kuukautiskierron seurannan.

Apple on myös pyrkinyt optimoimaan kellon hiilijalanjälkeä käyttämällä täysin kierrätetyt harvinaiset maametallit magneeteissa ja volframit Taptic Enginessä. Myös piirilevyn kulta on kierrätettyä, näytön lasi arseenivapaa ja koko kello elohopea-, beryllium-, BFR- (Bromia sisältävät palonestoaineet) ja PVC-vapaa (polyvinyylikloridi).

Yhtiön mukaan kellon akku riittää 36 tuntiin normaalia käyttöä ja erillisessä matalan tehonkulutuksen tilassa jopa 60 tuntiin.

Apple Watch Ultra tulee myyntiin 23. syyskuuta ja sen hinta on Suomessa 1009 euroa. Saataville tulee vain omilla mobiiliyhteyksillään varustettu malli. Kello on ennakkotilattavissa välittömästi ja se tulee saataville vain titaanin värisenä.

Lähde: Apple