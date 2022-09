Apple julkaisi uudet iPhone 14- ja 14 Pro -mallit

Vaikka puhelinten suositushinnat pysyivät Yhdysvalloissa ennallaan, näkyy euron laskenut kurssi korkeampina suositushintoina kotimaassamme.

Apple julkaisi tänään Far Out -tapahtumassaan odotetusti uudet iPhone 14 -älypuhelimet. Tänä vuonna 6,1-tuumaisen perusmallin pariksi ei tullut enää pienikokoista Mini-mallia, vaan sen sijaan perusmallin yläpuolelle tuotiin iPhone 14 Plus, joka tarjoaa 6,7-tuumaisen näytön Pro Max -mallin tavoin.

Näytön resoluutio 6,1-tuumaisessa iPhone 14:ssä on ennallaan 2532 x 1170 -tasolla ja suurempi Plus-malli puolestaan tarjoaa 2278 x 1284 -resoluution.

Kaikkiin neljään iPhone 14 -malliin Apple toi tänä vuonna uutena ominaisuutena Apple Watch -kelloissakin nähdyt päivitetyt kiihtyvyyssensorit, joiden myötä puhelimet tunnistavat liikkeensä entistä tarkemmin. Käytännössä tämän uutena ominaisuutena puhelimet tunnistavat, jos ne ovat mukana autokolarissa ja osaavat soittaa automaattisesti hätänumeroon.

Toinen kaikille neljälle yhteinen uusi ominaisuus puolestaan on tuki satelliittiyhteyksille, joiden avulla puhelimilla voi lähettää hätäviestin myös tilanteissa, joissa ei ole perinteistä puhelinkuuluvuutta. Suomessa tuki ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole saatavilla, vaan se rajoittuu Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Kokomuutoksia lukuun ottamatta iPhone 14 -perusmallien muutokset ovat tänä vuonna varsin hillittyjä. Puhelinten ulkonäkö on edelleen iPhone 12 -malleista tutun kulmikas ja järjestelmäpiirikin pysyi poikkeuksellisesti tänä vuonna viime vuoden mallista tutussa A15 Bionicissa. Pientä päivitystä suoriin edeltäjiin on kuitenkin tapahtunut, sillä A15 Bionic päivitettiin viime vuoden Pro-malleista tuttuun viidellä GPU-ytimellä varustettuun malliin, eli grafiikkasuorituskyky on pykälän 13-malliston perusmalleja parempaa.

Pienen piiripäivityksen lisäksi perusmallit ovat parantaneet myös kamerajärjestelmäänsä. Kokonaisuus muodostuu edelleen 12 megapikselin pääkamerasta ja saman resoluution ultralaajakulmakamerasta, mutta pääkameran kokoa on kasvatettu. Sen myötä sen hämäräsuorituskyvyn luvataan kasvaneen selvästi. Myös etukameraan on tuotu uutena ominaisuutena automaattitarkennus.

iPhone 14 Pro ja Pro Max puolestaan tuovat mukanaan myös pienen muutoksen ulkonäköön. Kameralovesta on luovuttu ja sen sijaan käytössä on Dynamic Island -nimen saanut pillerin muotoinen kamerareikä. Reikä on integroitu mukaan myös käyttöliittymän elementteihin esimerkiksi ilmoitusten muodostuessa reiän ympärille.

Rautapäivitysten osalta uusien Pro-mallien luvataan tarjoavan entistä paremmat näytöt, joiden mukautuva virkistystaajuus osaa pudottautua aina 1 hertsin tasolle saakka. Kirkkauttakin näytöissä on parannettu ja niiden ulkoilman maksimikirkkaudeksi luvataan jopa huimat 2000 nitiä (cd/m2).

Myös Pro-mallien kameroita on päivitetty ja iPhone 14 Prot tuovat ensimmäisenä iPhonena mukanaan korkeamman 48 megapikselin resoluutiolla varustetun pääkameran, joka käyttää Android-maailmasta varsin tuttua useampien sensorin pikseleiden yhdistämistä lopulliseksi 12 megapikselin kuvaksi, minkä lisäksi myös Pro-mallin etukamera on päivitetty. Pääkameran parina Pro-malleissa on edelleen kolminkertaisen polttovälin tarjoava 12 megapikselin telekamera ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, joiden hämäräsuorituskykyä valmistaja kuitenkin kertoo parantaneensa.

Tänä vuonna Apple erottaa Pro-mallit perusmalleista myös aiempaa selvemmin järjestelmäpiirinsä osalta. Uusi A16 Bionic -piiri jää pelkästään Pro-mallien eduksi. Piiri on valmistettu 4 nm tekniikalla ja selvien edellissukupolveen verrattujen suorituskykyparannusten sijaan valmistaja mainosti enemmän energiatehokkuuden paranemista.

Puhelinten Yhdysvaltain suositushinnat pysyivät ennallaan viime vuoteen nähden, mutta euron laskenut kurssi näkyy kotimaamme markkinoilla varsin selvästi nousseina suositushintoina. Lähtöhintamallien tallennustilat puhelimissa ovat viime vuodesta tutut 128 gigatavua. 6,1-tuumaisen iPhone 14:n hinnat alkavat 1039 eurosta ja 6,7-tuumaisen iPhone 14 Plussan puolestaan 1189 eurosta. 6,1-tuumaisen iPhone 14 Pron hinnat alkavat 1349 eurosta ja 6,7-tuumaisen iPhone 14 Pro Maxin 1499 eurosta.

Lähteet: Apple (1), (2)