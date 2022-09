Sekä Apple Watch Series 8 että SE ovat saaneet mm. uuden SOS Emergency -ominaisuuden kolarien ja kaatumisten varalta.

Apple on julkaissut Cupertinossa tänään paitsi uuden Apple Watch Ultran, myös uudet Series 8- ja SE-kellot sekä uuden sukupolven Airpods Pro -kuulokkeet. Voit katsoa myös io-techin tunnelmat julkaisuista YouTubessa pidetystä kisastudiosta.

Apple Watch Series 8 on varustettu 45 tai 41 mm:n kuorilla ja Always-On Retina-näytöllä, mutta sen suojalasin tarkemmasta luonteesta ei kerrota. Kellolle luvataan 18 tunnin toiminta-aika pikalataustuella ja uusia turvaominaisuuksia, kuten kolarin ja kaatumisen tunnistus. Se osaa arvioida naisilla ovulaatiohetken jälkikäteen, mikä helpottaa tulevien hetkien ennustamista. Luonnollisesti mukana on myös happisaturaatio- ja ECG-sensorit. Uutta on myös lämpötilasensori ja Emergency SOS -avunpyyntöominaisuus.

Apple Watch Series 8 tulee saataville ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista valmistetulla rungolla. Alumiinirunkoisten värivaihtoehtoja ovat keskiyö, tähtivalkea ja hopea, kun ruostumatonta terästä saa kullan, grafiitin, hopean ja (PRODUCT)RED värisenä. Alumiiniversiolle sopivat rannekkeet ovat Solo Loop, punottu Solo Loop, urheiluranneke sekä Nike Sport-, Sport Loop- ja Nike Sport Loop -rannekkeet. Teräsversiolle vaihtoehdot ovat punottu Solo Loop, urheiluranneke, Sport Loop -ranneke, nahkaranneke ja ruostumaton teräsranneke.

Apple Watch SE tulee puolestaan saataville 44 ja 40 mm:n kuorilla ja Retina-näytöllä ilman Always On -ominaisuutta. Terveyspuolen sensoreista on jätetty pois niin happisaturaatio- kuin ECG-sensoritkin, mutta perustason sykkeenseuranta rytmihäiriöhälytyksin on mukana. Lämpötilasensorille ei ole myöskään ollut tilaa, mutta Emergency SOS -avunpyyntöominaisuus sekä kaatumisen ja kolarin tunnistus ovat mukana. Myös SE:n akkukestoksi luvataan 18 tuntia, mutta pikalataustukea ei ole.

Apple Watch SE on valmistettu aina alumiinista ja sen väriksi voi valita keskiyön, tähtivalkean tai hopean. Rannekkeiksi on tarjolla Solo Loop, punottu Solo Loop, urheiluranneke sekä Nike Sport, Sport Loop ja Nike Sport Loop.

Kellot tulevat saataville alkaen 16.9 ja ne ovat ennakkotilattavissa heti. Koko-, yhteys- ja materiaalivalinnoista riippuen Apple Watch Series 8:n hinta on Suomessa 509-959 euroa. Apple Watch SE:n saa puolestaan omaksi yhteyksistä ja rannekkeesta riippuen 309-499 eurolla.

Uuden sukupolven AirPods Pro -kuulokkeet tarjoavat yhtiön mukaan parasta äänenlaatua markkinoilla, entistä paremman aktiivisen taustamelunpoiston ja joukon muita uusia huippuominaisuuksia. Niiden sydämenä sykkii uusi H2-piiri, joka eri sensoreiden avulla säätää ääntä jokaisen käyttäjän korviin sopiviksi. Myös vahvistin ja itse kaiutinelementti ovat yhtiön omaa käsialaa.

4800 hertsin nopeudella toimivan aktiivisen taustamelunpoiston luvataan olevan jopa kaksi kertaa niin tehokas, kuin edeltävän sukupolven kuulokkeissa. Osa tästä tulee optimoiduista mikrofonien sijoitteluista ja osa muista päivityksistä. Kuulokkeiden mukana tulee nyt aiempien pienten S-, keskikokoisten M- ja suurten L-koon silikonitulppien lisäksi uudet XS-koon tulpat. Nappikuulokkeiden varteen on sijoitettu pitkulainen kosketuspinta, jolla voi hallita äänenvoimakkuutta ja monia muita toimintoja eri pyyhkäisy- ja painalluselein.

2. sukupolven AirPods Pro -kuulokkeille luvataan 6 tuntia kuunteluaikaa melunpoistolla kerrallaan ja yhteensä 30 tuntia, kun MagSafe-latauskotelon kapasiteetti otetaan mukaan. Latauskotelosta löytyy myös uusi U1-siru, joka helpottaa kotelon löytymistä sekaisemmastakin huoneesta. Sirun kaveriksi koteloon on lisätty pieni kaiutin helpottamaan löytymistä entisestään, jonka lisäksi se osaa varottaa matalasta akun varauksesta ja parituksen onnistumisesta. Sekä kuulokkeet että latauskotelo ovat IPX4-suojatut hikeä ja vettä vastaan. Latauskoteloa voi ladata Lightning-liittimellä, Qi-standardin mukaisesti, MagSafe-liittimellä tai Apple Watch -liittimellä.

Uuden sukupolven AirPods Pro -kuulokkeet tulevat saataville 23. syyskuuta ja niiden ennakkotilaus alkaa 9. syyskuuta. Suomessa kuulokkeiden hinta on 299 euroa.

Lähteet: Apple (1), (2)