Intelin vuosi jäi vielä vähän tappiolle, mutta ero edeltävän vuoden murskalukemiin on dramaattinen ja jos kertaluontoiset kulut jätettäisiin pois, olisi yhtiö jäänyt nyt plussalle.

Intel on pitänyt osavuosi- ja vuosikatsauksen menneen vuoden ja sen viimeisen neljänneksen osalta. Kuten moni osasi kenties odottaa, oli vuosi lopulta tappiollinen, vaikka syvimmästä kurimuksesta onkin päästy jo yli. Intelin koko vuoden 2025 liikevaihto oli 52,9 miljardia dollaria eli 200 miljoonaa vuotta 2024 vähemmän. Intel jäi kuitenkin koko vuodenkin mittakaavassa tappiolla 300 miljoonaa dollaria, kun kertaluontoiset kulut ja muut ovat mukana. Non-GAAP eli kertaluontoiset iskut huomiotta jättäen tulos olisi ollut 1,9 miljardia plussalla. Vuonna 2024 yhtiö teki sen sijaan jopa 18,8 miljardia dollaria tappiota. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Intel teki 13,7 miljardin dollarin liikevaihdon, josta koitui tappiota 600 miljoonaa dollaria. Vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto kutistui 4 % ja tappiota tuli 500 miljoonaa lisää. Ilman kertaluontoisia kuluja tulos oli kuitenkin vuoden takaista parempi, sillä silloin olisi jääty 600 miljoonaa plussalle, kun nyt plussaa olisi tullut 800 miljoonaa. Osastokohtaisesti katsottuna Intelin kuluttajapuolen CCG-osasto teki 8,2 miljardin dollarin liikevaihdon, josta jäätiin plussalle 2,2 miljardia dollaria. Vuotta aiemmin viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 8,8 miljardia dollaria ja tulot 3,2 miljardia. Datakeskuspuolen DCAI-osaston liikevaihto oli puolestaan päättyneellä neljänneksellä 4,7 miljardia dollaria, josta jäi käteen 1,3 miljardia. Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä saman osaston liikevaihto oli 4,4 miljardia dollaria ja tulos 400 miljoonaa plussalla. Tuotannosta vastuussa oleva Intel Foundry teki vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä 4,5 miljardin dollarin liikevaihdon, josta jäätiin tappiolle 2,5 miljardia dollaria. Intel Foundryn liikevaihto ja tulos ovat pysyneet jo vuoden päivät hyvin samankaltaisissa luvuissa ja vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 4,3 miljardia ja tappiota tuli 2,2 miljardia dollaria. Intelin kaikki muut osastot yhteen paketoiva All Other -kategoria teki viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vain 574 miljoonaa liikevaihtoa, josta koitua 8 miljoonan edestä tappiota. Vuotta aiemmin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 1113 miljoonaa dollaria ja tulos 154 miljoonaa plussalla. Dramaattista eroa selittää etenkin Alteran irrottaminen Intelistä vuoden 2025 kolmannellä neljänneksellä. Intel odottaa vuoden 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä noin 11,7-12,7 miljardin dollarin liikevaihtoa, mikä olisi noin 500 miljoonaa vähemmän, kuin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö odottaa tuloksen jäävän aika tarkkaan plusmiinus nollaksi. Lähde: Intel Intel osavuosikatsaus