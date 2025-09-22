iFixitiltä alustavasti 7/10 arvosanan korjattavuudestaan saaneen puhelimen ohut runko ei muodostunut ongelmaksi, sillä titaani piti puhelimen suorana käsin suoritetussa taivutustestissä.

Apple julkaisi erittäin ohuen iPhone Air -puhelimen yhdessä iPhone 17 -sarjan kanssa aiemmin tässä kuussa. Nyt uutuus on päässyt JerryRigEverything -YouTube-kanavan testiin.

Apple kuvaili julkaisussaan uutta 5,6 mm paksua iPhone Airia kestävämmäksi kuin yksikään aiempi iPhone. Sitä on terästetty esimerkiksi käyttämällä titaanirunkoa, mutta erittäin ohut rakenne herättää helposti epäilyksiä. JerryRigEverything-kanavan Zack Nelsonin testien mukaan Applen puheet eivät ole epäilyksistä huolimatta tuulesta temmattuja. Sen runko ei taipunut Nelsonin perinteisessä taivutustestissä, vaan käsien sijasta hän joutui turvautumaan järeämpään kalustoon. Puhelimen runko alkoi taipua 33 kg:n ja napsahtava ääni kuului 77 kg:n kohdalla. Näyttö pysyi kuitenkin päällä ja lopulta puhelin napsahti pysyvästi mutkalle 98 kg:n voimalla. Se kuitenkin toimi edelleen, sillä kriittinen elektroniikka sijaitsee aivan puhelimen ylälaidassa.

iPhone Airin Corningin uusi Ceramic Shield 2 -suojalasi pärjäsi naarmutustestissä hyvin. Mohsin kovuusasteikolla maasälpää vastaavalla 6-tasolla jälkiä ei käytännössä jäänyt lainkaan ja 7-tasollakin niitä jäi hädin tuskin näkyviin. Näytön heijastuksia vähentävä kerros ei kuitenkaan vakuuttanut vastaavalla tasolla, vaan jäi selvästi jälkeen Nelsonin käyttämästä Galaxy S24 Ultra -verrokista.

Applen uusi iPhone Air on käynyt myös iFixitin purettavana ja arvioitavana. Puhelimelle annettiin alustavasti seitsemän pistettä kymmenestä. Arvosana on vasta alustava, koska Applen pitää vielä täyttää lupauksensa varaosien saatavuudesta sekä päästä testaamaan osien parituksen toimivuus.

Lähteet: JerryRigEverything @ YouTube, iFixit