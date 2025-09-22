Uutuus hyödyntää Armin uusia C-sarjan ytimiä ja Mali G-sarjan grafiikkaohjainta, jonka lisäksi siinä on NPU 990 -tekoälykiihdyttimen tukena uutta Compute-In-Memory-teknologiaa hyödyntävä Super Efficient NPU.

Järjestelmäpiirijätti MediaTek on julkaissut uuden sukupolven lippulaivamallinsa. Dimensity lupaa asettaa alalle uudet standardit niin laitteella pyörivän tekoälyn, konsoliluokan pelaamisen ja energiatehokkuuden saralla.

MediaTek Dimensity 9500 jatkaa edeltäjiensä viitoittamalla tiellä käyttäen Armin tuoreimman sukupolven teknologiaa ja hyödyntäen pelkkiä suorituskykyisiä ytimiä. Prosessorina sykkivät yksi 4,21 GHz:n kellotaajuudella toimiva Arm C1-Ultra, kolme C1-Premiumia ja neljä C1-Prota.

Konfiguraation luvataan saavuttavan jopa 32 % aiempaa korkeamman yhden ytimen suorituskyvyn ja 17 % korkeamman kaikkien ydinten suorituskyvyn yhtiön viime sukupolven lippulaivaan verrattuna. Sen kerrotaan myös kuluttavan 55 % vähemmän tehoa maksimisuorituskykynsä tasolla sekä olevan 30 % energiatehokkaampi moniajossa, kuten samanaikaisessa pelaamisessa ja puhelussa.

Grafiikasta on vastuussa Arm Mali G1-Ultra, jonka luvataan peittoavan edeltäjänsä piikkisuorituskyvyssä 33 %:lla ja energiatehokkuudessa 42 %:lla. Se Armin ruutujengenerointiteknologiaa ja sen luvataan yltävän jopa 120 FPS:n suorituskykyyn säteenseurantaa käyttävissä peleissä; säteenseurantakyvyn kerrotaan olevan parhaimmillaan 119 % nopeampaa. Tallennustilan osalta on tuettuna UFS 4.1 -standardi.

Tekoälysuorituskyvystä vastaa pääasiassa uusi NPU 990, jossa on käytössä Generative AI Engine 2.0 -arkkitehtuuri. Sen kerrotaan tarjoavan jopa kaksinkertaista laskentatehoa edeltäjäänsä nähden ja tehonkulutustakin on saatu laskettua 33 % ainakin tietyissä tilanteissa. Lisäksi piiristä löytyy uusi Super Efficient NPU, joka perustuu ensimmäisenä markkinoille saatuna tuotteena Compute-In-Memory-teknologiaan, eli laskenta tapahtuu suoraan muistipiirillä. Se vähentää paljon tehoa kuluttavan tiedonsiirron tarvetta ja mahdollistaa MediaTekin mukaan aina päällä olevat tekoälysovellukset.

MediaTek Imagiq 1190 -ISP-kuvaprosessori tukee RAW-esikäsittelyä maksimissaan 200 megapikselin tarkkuudella, 30 FPS:n jatkuvaa tarkennuspisteen seurantaa ja uutta muotokuvamoottoria sekä 4K 60 FPS videokuvausta pystysuunnassa. Se tukee MiraVision Adaptive Display -teknologiaa, mikä säätää kontrastia ja värien saturaatiota ympäröivän valaistuksen, näytön tyypin ja näytetyn sisällön perusteella.

Uusi modeemi lupaa 10 % aiempaa pienempää tehonkulutusta 5G-käytössä ja 20 % pienempää Wi-Fi-käytössä. 5G-latausnopeuksia on saatu kasvatettua puolestaan 15 % lisäämällä tuki 5CC Carrier Aggregation -teknologialle. Tekoälyä hyödyntävä paikannus ja verkonvalinta lupaa olla nyt 20 % aiempaa tarkempi ja pienentävän viiveitä jopa 50 %, kun käytössä on tekoälypohjainen ruuhkan ennustus.

Lähde: MediaTek