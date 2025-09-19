Huawein uudet Watch GT 6 -mallit tarjoavat entistä suuremman akun, kirkkaamman näytön ja uusia edistyneitä urheilu- ja terveysominaisuuksia.

Huawei on esitellyt tänään Pariisissa järjestämässään kansainvälisessä julkaisutilaisuudessa uudet Watch GT 6 -sarjan älykellot, Watch Ultimate 2 -huippumallin sekä uudet Freebuds 7i -nappikuulokkeet. Lisäksi verenpaineen mittausta tukevasta Watch D2 -kellosta julkaistiin uusi sininen värivaihtoehto.

Huawein laajassa kellovalikoimassa keskiluokkaan asemoituva Watch GT 6 -mallisto Teknisen puolen uudistuksia ovat hieman kasvanut (+5,5 %; 1,47″) ja huomattavasti kirkkaampi 3000 nitin näyttö, edeltäjämallia 15 % tarkempi Sunflower 2.0 GPS-järjestelmä, 64 gigatavuun kasvanut sisäinen tallennustila karttoja ja musiikkia varten, sekä peräti 65 % kasvanut akku jopa 21 päivän akunkestolla. GT 6 -mallissa on rannekevaihtoehtoina 46 mm versiossa vihreä ja musta fluorokumi, 41 mm versiossa valkoinen nahka, purppura fluorikumi sekä metallinen milanese-punos ja Pro-mallissa puolestaan musta fluorokumi, ruskea tekstiili-hybridi-materiaali sekä titaani.

Urheiluominaisuuksien saralla uutta on pyöräilytilan virtuaalitehomittaus, joka Huawein mukaan kykenee lähes fyysisen pyörän polkimiin tai kampiin integroidun tehomittarin tarkkuuteen pyörän ja ajajan painon, nopeuden, kaltevuuden ja kadenssin hyödyntämiseen perustuvan algoritmin avulla. Kello tukee haluttaessa myös ulkoisen tehomittarin yhdistämistä.

Terveysominaisuuksien puolella käytössä on Huawein uusimman sukupolven TruSense-mittausjärjestelmä ja uusina ominaisuuksina kello tukee jatkuvaa sykevälivaihtelun mittausta mm. palautumisen seurantaan, sekä henkisen hyvinvoinnin seurannan osana tunnetilojen arviointia. Keväällä julkaistujen Watch 5 -sarjan kellojen tapaan kello osaa antaa terveyteen ja sen muutoksiin liittyviä huomioita käyttäen kaikkea kellolla mitattua dataa.

Watch GT 6 Pro -mallit tarjoavat lisäksi laadukkaampia materiaaleja titaanirungon, safiirilasin ja nanokeraamisen takakuoren muodossa, EKG:n mittaustoiminnon siihen liittyvine ominaisuuksineen sekä edelleen kehitetyn polkujuoksutilan ja Golf-tilan uudistetuilla vektorikartoilla.

Watch Ultimate 2 on uusi versio Huawein äärimmäisestä huippumallista Uutena ominaisuutena se tarjoaa 30 metrin etäisyydellä toimivan ääniaaltopohjaisen vedenalaisen viestintäominaisuuden sukelluskäyttöön (64 esiasetettua viestiä). Kellon rakenne on valmistettu zirkonium-pohjaisesta amorfisesta metalliseoksesta, safiirilasista ja nanokeraamisesta kehyksestä ja sillä on 150 metrin syväsykelluksen kestävä suojausluokitus. Kellossa on eSIM-ominaisuus, eli se tukee itsenäistä toimintaa matkapuhelinverkkoyhteyden yli. Kello tarjoaa myös HD-tason golfkenttäkartat sekä edistyneet ulkoliikuntaominaisuudet kuten hätä-SOS-ominaisuuden. Kellon oikeassa kyljessä on Watch 5 -mallista tuttu X-tap-mittaussensori nopeaan terveystilan seurantaan. Akun luvataan kestävän 4,5 vuorokautta ja 11 vuorokautta virransäästötilassa.

Uusien keskihintaisten FreeBuds 7i -nappikuulokkeiden kerrotaan tarjoavan uuden ympäristöön mukautuvan dynaamisen Intelligent Dynamic ANC 4.0 -melunvaimennuksen. Käytössä on uudet 11 mm dynaamiset nelimagneettiset elementit. Kuulokkeilla on IP54-suojaus. Pikalatauksella nappeihin saa ladattua neljä tuntia kuunteluaikaa 10 minuutin latauksella. Nappien tarkempien ominaisuuksien osalta yritys oli julkaisun yhteydessä melko vähäsanainen.

Watch GT 6 -sarjan myynti alkaa Suomessa 22. syyskuuta. Watch GT 6 -perusmallin suositushinnat ovat 269-299 euroa ja Watch GT 6 Pro -mallin 379-499 euroa rakennetyyypistä riippuen. 19. lokakuuta asti Watch GT 6 -mallistosta on tarjolla 40 euron myynninaloitusalennus. Watch Ultimate 2:n suositushinta on 949 € mustasta versiosta ja 999 € sinisestä versiosta. Huawei Watch D2:n uusi sininen versio maksaa 449 euroa. FreeBuds i7 -kuulokkeiden suositushinta on 99 euroa. Kaikki mainitut uutuudet tulevat Suomessa myyntiin 22. syyskuuta.

Lähde: Huawein lehdistötiedote