Arctic julkaisi uuden Liquid Freezer III -AIO-malliston

Arctic on uudistanut Liquid Freezerin rakennetta merkittävästi jättämättä taakseen sen edeltäjän erikoisuuksia, kuten emolevyn virransyöttöä viilentävää tuuletinta.

Sveitsistä ponnistanut, nykyisin Saksassa vaikuttava Arctic eli entinen Arctic Cooling on virkistävää vaihtelua alalle, jossa valmistajat julkaisevat usein ”vuosipäivityksen” kaltaisia pieniä, joskus jopa vain kosmeettisia päivityksiä AIO-coolereihinsa. Arcticin edellinen uusi AIO-cooleri julkaistiin jo vuonna 2019.

Arctic Liquid Freezer III on yhtiön uusi AIO-cooleri, joka ottaa mallia edellisistä mutta on kehittänyt yhtiön coolerit muista erottavia ominaisuuksia entisestään. Yhtiön mukaan merkittävimmät parannukset ovat entistä tehokkaampi kylmälevy, suurempi VRM-tuuletin sekä jäähdyttimen kasvanut pinta-ala kussakin kokoluokassa. Lisäksi Liquid Freezer III lisää mahdollisuuden käyttää ns. all-in-one-kaapelin sijasta erillisiä johtoja jäähdyttimen tuulettimille, VRM-tuulettimelle ja pumpulle, mikäli käyttäjällä on tarve hallita niiden nopeuksia erikseen. Myös vanha all-in-one-ohjaus yhdellä kaapelilla on edelleen tuettuna.

Arctic käyttää edelleen itse kehittämiään pumppuratkaisuja poiketen siltäkin osin massamarkkinoista. Liquid Freezer III:n pumppu on käännetty 90° pystyyn aiempaan verrattuna ja sen myötä myös letkulähdöt löytyvät pumppublokin sivusta eikä päältä, kuten viime sukupolvessa. Tämä on mahdollistanut entistä kookkaaman emolevyn virransyöttöä jäähdyttävän tuulettimen sijoittamisen kylmälevyn päälle. Vaikka pumppublokin kansi on muotoiltu tuulettimen kaltaiseksi, on itse tuuletin vasta sen alla piilossa.

Liquid Freezer III:ssa on optimoitu myös asennusta eri alustoille, vaikka Intelin kohdalla se teknisesti tarkoittaa myös takuun menettämistä. Intelin LGA1700-kannan ”kansi” (ILM, Independent Loading Mechanism) lukitsee prosessorin kahdesta pisteestä erittäin voimakkaasti paikalleen, minkä tiedetään aiheuttaneen ongelmia mm. piirilevyn vääntymisen suhteen. Tämän vuoksi Arctic on varustanut coolerinsa omalla lukituslevyllä, mikä taas ei sovi Intelin pirtaan. AMD:lla puolestaan on otettu käyttöön ns. offset-asennus, eli coolerin kylmälevy on keskitetty prosessorin kuumimpaan paikkaan keskiön sijasta. Tämän myötä cooleri asennettuna prosessori näkyy aavistuksen toiselta laidaltaan. Kylmälevy peittää muutoin koko prosessorin ja roikkuu jopa hieman yli sen laitojen kolmelta sivulta.

Uudistettu jäähdytin on huomiota herättävän kulmikas sivuiltaan ja yleisen 27 mm:n sijasta jopa 38 mm paksu, kuten edeltäjänsäkin jäähdytin oli. Yhtiön mukaan jäähdytyspinta-alaa on kuitenkin saatu kasvatettua jopa 23 %. Coolerin mukana toimitetaan mallista riippuen 2-3 korkean staattisen paineen P12- tai P14-tuuletinta RGB-valoilla tai ilman niitä.

Liquid Freezer III on yhteensopiva AMD:n AM4- ja AM5-kantojen kanssa, kun Inteliltä on tuettuna vain nykyinen LGA1700-kanta. Yhtiö kuitenkin lupaa coolerin olevan täysin yhteensopiva myös tulevan LGA1851:n kanssa, joten päivitysvaraa on varmuudella myös Intelin leirissä tulevaisuudessa. Yhtiön mukaan joissain emolevyissä on ylikookas jäähdytin ensimmäiselle M.2-paikalle, mikä voi haitata yhteensopivuutta coolerin kanssa. Yhtiön verkkosivuilta löytyy kattava lista, josta voi tarkistaa oman emolevynsä yhteensopivuuden.

Arctic Liquid Freezer III saapuu myyntiin välittömästi ja juhlistaakseen yhtiön 23-vuotista taivalta ne ovat välittömästi merkittävästi ohjehintojaan paremmissa tarjouksissa yhtiön omassa verkkokaupassa, josta toimitetaan kampanjan ajan myös Suomeen 5,99 euron hintaan. Kampanja päättyy 20. toukokuuta. Mallista riippuen alennettu hinta vaihtelee 61,35 eurosta 97,49 euroon, kun ohjehinnat ovat 103,99 eurosta 149,99 euroon. Liquid Freezer III on saatavilla 240, 280, 360 ja 420 mm kokoisina sekä mustina ilman RGB-välkettä että mustina ja valkoisina RGB-valaistuin tuulettimin ja pumppublokin koristekeskiöin.

Lähde: Arctic, tuotesivut