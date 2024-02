Corsair julkaisi langattoman 75 % -kokoluokan K65 Plus Wireless -pelinäppäimistön

Yhtiön mukaan 75 %:n kokoluokka tarjoaa parhaan kompromissin koon ja toiminnallisuuden välillä pelikäyttöön.

Muistivalmistajasta jokapaikan jätiksi kasvanut Corsair on julkaissut uutta arsenaalia pelaajien sormien alle. Yhtiön uusi K65 Plus Wireless tarjoaa nimensä mukaisesti langatonta vapautta näppäilyihin ja lupaa jättää entistä enemmän tilaa pöydältä hiirelle.

Kuten alustuksesta voi jo olettaa, Corsair K65 Plus Wireless ei ole täyskokoinen näppäimistö vaan edustaa 75 %:n kokoluokkaa. Yhtiön mukaan kokoluokka tarjoaa parhaan kompromissin säästyneen tilan ja funktionaalisuuden suhteen, sillä mukaan mahtuvat pakkollisten lisäksi funktionäppäimet, nuolinäppäimet sekä Home-, Page Up- ja Page Down -näppäimet ja tilaa jää vielä pyöriteltävälle monitoimipainikkeellekin.

Näppäimistö on varustettu oletuksena lineaarisilla ja tehtaalla valmiiksi voidelluilla Corsair MLX Red -kytkimillä, mutta kytkimet ovat vaihdettavissa vaikka lennosta toisiin mikäli siltä tuntuu hotswap-tuen ansiosta. Näppäimistössä käytetään ns. top plate -rakennetta, joka tuo vakautta tuntumaan ja mukana on kaksi kerrosta ääntä vaimentavaa materiaalia pitämään melun aisoissa. Pitkien painikkeiden vakaajat on ruuvattu suoraan piirilevyyn kiinni ja niiden luvataan olevan poikkeuksellisen tukevia. Näppäinhatut ovat PBT-muovia, mutta kaksoisvalun sijasta näppäinmerkinnät on toteutettu muoviin imeyttämällä värisublimaatiotekniikalla (dye-sublimated).

K65 Plus Wireless on varustettu sekä 2,4 GHz- että Bluetooth-yhteyksillä ja sen akun luvataan kestävän parhaimmillaan jopa 266 tuntia yhdellä latauksella, mikäli haluaa riskeerata oman pelisuorituksensa kytkemällä RGB-valaistuksen pois päältä. Näppäimistö on varustettu sekä Wnidows- että Mac-merkinnöin ja tilojen välillä voi vaihtaa nopeasti yhdellä kytkimellä.

Corsair K65 Plus Wireless saapuu myyntiin välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 159,99 euroon. Uutisen kirjoitushetkellä Nordic-asettelu on kuitenkin loppu varastosta, joten halukkailla on edessään pieni odottelu.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut