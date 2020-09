Arm julkaisi Cortex-R82:n, ensimmäisen 64-bittisen reaaliaikaprosessorin

Reaaliaikaprosessoreita käytetään muun muassa SSD-asemien ja kiintolevyjen ohjainpiirin ytiminä.

Arm tunnetaan luonnollisesti parhaiten Arm-prosessoreistaan, mutta yleensä huomio on kiinnittynyt lähinnä Cortex-A-sarjaan. Cortex-R-sarja on elänyt kuitenkin aina sen rinnalla ja useimpien kokoonpanoissa käyttäjän siitä edes tietämättä.

Cortex-R-sarjan prosessorit ovat ns. reaaliaikaprosessoreita, joita käytetään muun muassa SSD-asemien ja kiintolevyjen ohjainpiireissä. Armin arvion mukaan peräti 85 % kaikista tallennusratkaisujen ohjainpiireistä nykypäivänä perustuisi heidän ytimiinsä. Nyt julkaistu Cortex-R82 on yhtiön ensimmäinen 64-bittinen Cortex-R-prosessori ja samalla ensimmäinen 64-bittiseen ARMv8-käskykantaan perustuva prosessori. Sitä käyttävien tuotteiden lopullinen konfiguraatio on kiinni piirivalmistajasta, mutta Arm on suunnitellut R82:n tukemaan enimmillään kahdeksaa rinnakkaista ydintä.

Yhtiön lehdistötiedotteen mukaan Cortex-R82 on parhaimmillaan kaksi kertaa niin nopea, kuin Cortex-R8 ja 64-bittisen arkkitehtuurinsa avulla se tukee parhaimmillaan jopa teratavun muistiavaruutta. Uuteen pakettiin kuuluu valinnaisina lisäosina Arm Neon -tuki sekä muistinhallintayksikkö (MMU, Memory Management Unit), mikä mahdollistaa prosessoreiden käytön reaaliaikaisten käyttöjärjestelmien lisäksi myös perinteisemmillä Linux-käyttöjärjestelmillä. Idea raskaampien käyttöjärjestelmien takana on mahdollistaa tiettyjen sovellusten ajo suoraan esimerkiksi SSD-asemalla, mikä voi paitsi nopeuttaa tehtävää, vapauttaa resursseja muualta.

