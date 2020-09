Intelin uusi logo perustuu yhtiön alkuperäiseen "Dropped e" -logoon, mutta e on nyt nostettu samalle tasalle muiden kirjainten kanssa.

Intel julkaisi tänään uudet Tiger Lake -arkkitehtuuriin perustuvat 11. sukupolven Core -prosessorit Iris Xe -grafiikkaohjaimella. Samassa yhteydessä yhtiö uudisti myös imagoaan uusilla logoilla ja brändäyksillä.

Intelin uusi logo on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Se käyttää samaa fonttia, kuin yhtiön alkuperäinen ”Dropped e” -logo, mutta e-kirjain on nostettu samalle tasalle muiden kanssa. Lisäksi i:n piste on värjätty siniseksi tai vaalean siniseksi, kun muun tekstin fontti on sininen, vaalean sininen, musta tai valkoinen taustasta riippuen. Yhtiö vaihtoi logoaan viimeksi vuonna 2006, jolloin se otti käyttöön modernisoidun fontin ja Intel Inside -logosta inspiraatiota hakeneet kaaret logon ympärille.

Core-prosessoreiden uusi logo rakentuu sinisestä neliöstä, jonka sisäosa on jaettu kahdella pienemmällä neliöllä osiin. ”Core” on kirjoitettu tyylitelty isoin kirjaimin, pois lukien Intelin logosta tuttu pikku-e, logon keskelle ja pienempi ”intel”-logo on asetettu valkoisena vasempaan ylänurkkaan. Prosessorin perheen merkitsevä iX-merkintä löytyy taas oikean alakulman pikkuneliöstä.

Iris Xe -logo on puolestaan hieman korkeampi suorakaide mutta noudattelee muutoin vastaavaa muotoilua. Intel-logo löytyy normaalissa värityksessään vasemmasta yläkulmasta ja sen alla on tyylitelty iRIS xe -teksti. Alareunasta löytyy lisämaininta Graphics ja reunukset on värjätty kattamaan koko väriskaala punaisesta siniseen, poislukien oikean alanurkan tumman sininen kuutio.

Intel Evo on Iris Xe -logon tapaan suorakaiteeksi venytetty kokonaisuus. Siihen on upotettu Core-logosta tuttu laatikkoasettelu, saaden aikaan kolmannen erilaisen yhdistelmän samasta muotokielestä. Logo on musta ja tummanharmaa ja varustettu valkoisella intel-logolla, suurin vaalean sinisin kirjaimin kirjoitetulla evo-logolla ja sen alla pienemmällä präntillä ”powered by Core” -merkinnällä. Prosessorin perhe on merkitty vaalean siniseen alanurkan neliöön. Evo-brändäys on tulossa käyttöön toisen sukupolven Project Athena -kannettavissa.

Lähde: Intel