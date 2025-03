Ampere Computing tunnetaan parhaiten sen Altra- ja AmpereOne-prosessoreista, jotka käyttävät yhtiön itse kehittämiä Arm-yhteensopivia ytimiä.

Muutamia vuosia sitten SoftBank yritti myydä Armin NVIDIAlle, mutta runsaasti kritiikkiä saaneet kaupat oltiin torppaamassa useiden eri kilpailuviranomaisten toimesta, mikä sai yhtiöt perumaan sopimuksensa. Uuden mahdollisen ostajan etsimisen sijasta SoftBank on nyt päättänyt sen sijasta vahvistaa Armia uusilla yrityskaupoilla.

SoftBank on ilmoittanut ostavansa Arm-pohjaisiin palvelinprosessoreihin erikoistuneen Ampere Computingin. Kauppasummaksi on ilmoitettu 6,5 miljardia dollaria eli lähes 6 miljardia euroa. Yrityskaupat ovat osa SoftBankin kampanjaa vahvistaa sen asemaa tekoälymarkkinoilla, jonka tiimoilta yhtiö on tekemässä yhteistyötä muun muassa OpenAI:n kanssa. Kuten aina, kauppojen toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja niiden odotetaan toteutuvan vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana.

Ampere Computing tunnetaan parhaiten sen Altra- ja AmpereOne-perheen palvelinprosessoreista. Yhtiö käyttää prosessoreissaan sen itse suunnittelemia Arm-yhteensopivia prosessoriytimiä. Armilla on entuudestaan omassa portfoliossaan palvelinkäyttöön erikoistuneita ytimiä, joten tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten yhtiön tarjonta alalla tulee jatkossa kehittymään; tuleeko se siirtymään Amperen arkkitehtuuriin, jatkamaan omillaan, tarjoamaan niitä rinta rinnan vai tullaanko molemmista pullista poimimaan rusinat päältä tulevaisuuden ytimiin.

Lähteet: Ampere Computing, SoftBank