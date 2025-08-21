Asetekin uutuuksiin kuuluu mm. ratti, direct drive -rattialusta, polkimet ja cockpit-kehikko istuimineen.

Tanskalainen Asetek on julkaissut ajosimulaattoriharrastajien iloksi kattauksen uutuuksia, joihin kuuluu mm. ratti direct drive -alustalla, poljinsetti sekä cockpit-kehikko ja istuin. Hinnoitelunsa puolesta aloittelijoita kosiskeleva tuotemallisto on nimeltään Initium.

Initium-ratti on varustettu sivuilla sijaitsevilla magneettisilla vaihteilla, moottorin kierroksia kuvaavilla LED-valoilla ja langattomalla quick release -ominaisuudella ratin nopeaa irrotusta varten. Ratti mahdollistaa yhteensä 21 näppäinkomentoa eri tarpeisiin.

Direct drive -tekniikkaa hyödyntävä Initium-rattialusta pystyy 5,5 Nm:n palautteeseen, mutta siihen on tarjolla myös erikseen myytävä Initium Wheelbase Boost Kit, joka nostaa lukeman 8 Nm:iin. Alusta toimii keskittimenä simulaattorin muille Asetek-laitteille. Ainakin toistaiseksi alusta on yhteensopiva vain uuden Initium-ratin kanssa.

Initium-polkimissa on vakiona kaasu ja jarru, mutta Asetek myy niihin lisävarusteena myös kytkintä. Lasikuituvahvisteinen poljinsetti on varustettu Hallin efektiin perustuvilla sensoreilla ja se kestää valmistajan mukaan jopa 140 kg:n painalluksen.

Teräsrakenteinen Initium-cockpit on ulkoasultaan pelkistetyn musta ja se on yhteensopiva muiden Initium-tuotteiden kanssa. Tekstiilipäällysteinen perusistuin on niin ikään musta punaisella logolla ja vaahtomaisilla pehmusteilla, mutta tarjolle tulee myös tyyriimpi Forte-istuin keinonahkaverhoilulla. Kokonaisuus on suunniteltu erityisesti GT- ja Formula-ajoon.

Initium-mallisto on yhteensopiva vain PC:n kanssa, mutta suunnitteilla on myös Xbox X|S- sekä Xbox One -yhteensopivuudet myöhemmin. Lisäksi Asetek tarjoaa useita laajennusosia Initium-tuotteille, kuten esimerkiksi poljinpäivityksiä ja kehikkoon sopivaa näyttökiinnitystä.

Uutuudet ovat saatavilla Asetekin verkkokaupasta. Tarjolla on ratin, alustan ja polkimet sisältävä Racing Bundle I sekä koko kattauksen kehikkoineen ja istuimineen sisältävä Racing Bundle II, mutta tuotteet myydään myös erikseen. Osa tuotteista on ennakkotilattavissa ja tulee saataville alkusyksystä.

Hinnat Asetekin verkkokaupassa:

Lähde: Asetek