Tandem OLED -paneelissa on kaksi päällekkäistä kerrosta, joilla saavutetaan paneelin korkeampi kirkkaus ja pidempi käyttöikä.

Asus on Kölnin Gamescom-messujen yhteydessä esitellyt uusia WOLED-pelinäyttöjä (White OLED) ROG-pelituoteperheeseensä. Parrasvaloihin on asetettu kaksi uutuusmallia Swift OLED PG27AQWP-W (otsikkokuvassa) ja Strix OLED XG27AQWMG, joissa on Tandem OLED -paneeli kahdella päällekkäisellä OLED-kerroksella. Teknologian ansiosta paneeli pystyy tuottamaan entistä kirkkaamman ja värikkäämmän kuvan ilman, että sen käyttöikä lyhenee, sillä kirkkaudesta johtuva kuormitus jakautuu kahden kerroksen kesken.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W on ulkoasultaan tyylikkäästi valkoista ja hopeaa yhdistelevä, mitä ei mustaan keskittyvässä pelinäyttötarjonnassa useinkaan nähdä. Näytön takana pieni alue rungosta on läpinäkyvä, mikä tarjoaa silmäyksen näytön komponentteihin. 26,5-tuumainen Swift on varustettu 540 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja QHD-resoluutiolla (2560 × 1440 pikseliä), mutta kaksoisresoluutiotuen ansiosta sen voi vaihtaa toimimaan jopa 720 Hz:n virkistystaajuudella 1280 × 720 pikselin HD-tilassa. Teknisesti kyseessä on siis maailman nopein OLED-pelinäyttö. Uuden Swiftin liitäntäpuolelta löytyy tuki tuoreehkolle DisplayPort 2.1a:lle (UHBR20) täydellä 80 Gbps:n tiedonsiirtonopeudella sekä tietenkin myös HDMI 2.1:lle.

Strix OLED XG27AQWMG noudattelee astetta perinteisempää mustaa ulkoasua ja sen jalusta vie pöydältä hieman aiempia XG-malleja pienemmän tilan. Uudessa Strixissä on niin ikään 26,5-tuumainen paneeli QHD-resoluutiolla, mutta kaksoisresoluutiotukea siitä ei löydy. Maksimivirkistystaajuus on 280 Hz. Uutuuden liitännöistä löytyy DisplayPort 1.4 DSC:llä (display stream compression), HDMI 2.1 sekä USB-keskitin.

Lisäksi molemmissa malleissa on mustan syvyyttä parantava TrueBlack Glossy -pinta, VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatti, 99,5 %:n DCI-P3-väriavaruus sekä 0,03 millisekunnin gray-to-gray-vasteaika. Kuvan kiinnipalamista ehkäistään myös Neo Proximity -sensorilla, joka tunnistaa, kun käyttäjä nousee tietokoneen äärestä ja pimentää kuvan. Kun käyttäjä palaa takaisin, myös kuva palautetaan. Tunnistusetäisyyttä voi myös säätää mieleisekseen.

Asus esitteli myös Gen 2 -version Strix OLED XG27AQDMG -näytöstään. Toisen sukupolven variantissa on kahden muun uutuuden tavoin uusi TrueBlack Glossy -pinta sekä Neo Proximity -sensori. 26,5-tuumainen WOLED-paneeli yltää 240 Hz:n virkistystaajuuteen QHD-resoluutiolla. Gray-to-gray-vasteaika on niin ikään 0,03 ms ja näytössä on VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti sekä 99 %:n DCI-P3-väriavaruus. Ylempänä mainitun Strixin tavoin liitäntäpuolelta löytyy DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 ja USB-keskitin.

Asuksen ROG-näyttöuutuuksien hinnat ja saatavuusajankohdat eivät vielä ole tiedossa.

Lähde: Asus