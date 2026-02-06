Nikkein mukaan Dell ja HP ovat jo aloittaneet kiinalaisen CXMT:n muistien validoinnin ja Acer sekä Asus ovat kehottaneet kumppaneitaan hankkimaan paikallisia lähteitä muistipiireille.

Muistikriisi ei taatusti ole jäänyt huomaamatta keltään alaa seuraavalta. Tekoälybuumin myötä muistien hinnat ovat kohonneet taivaisiin ja ylipäätään muistien saatavuudesta on tullut haastavaa.

Nyt japanilainen Nikkei raportoi muistikriisin ajavan tietokonevalmistajia kiinalaisvalmistajien syliin. Uutistoimiston mukaan ainakin Dell ja HP ovat jo aloittaneet kiinalaisen ChangXing Memory Technologiesin eli CXMT:n muistien validoinnin tietokoneisiinsa samaan aikaan, kun Acer ja Asus ovat pyytäneet kiinalaisia kumppaneitaan hankkimaan paikallisia lähteitä muistipiireille. Vaikkei CXMT ole pakotteiden kohteena, HP:n kerrotaan pidättäytyvän asentamasta niistä Yhdysvaltain markkinoilla myytäviin tietokoneisiin, jos se edes päätyy piirejä hankkimaan.

Tom’s Hardwaren mukaan Acerin ja Asuksen toiminta on sinänsä erikoista, että tyypillisesti valmistajat hankkivat kriittiset komponentit itse ja jättävät sopimusvalmistajille vähäpätöisemmät hankinnat ja itse kokoonpanon. Niin ikään haastavaksi muuttunutta NAND-piirien saatavuutta harkitaan raportin mukaan paikattavaksi Yangtze Memory Technologies Corporationin eli YMTC:n piireillä.

Asus, Dell ja HP eivät ole kommentoineet Nikkein julkaisemaa raporttia. Acer sen sijaan on vastannut kommentoimalla, ettei se paljasta komponenttiensa toimittajia, mutta olevansa yhteyksissä useiden globaalien valmistajien ja komponenttitoimittajien kanssa mahdollistaakseen reagoinnin komponenttien hintamuutoksiin ja parantaakseen joustavuutta toimitusketjun muutoksien edessä.

Lähde: Tom’s Hardware