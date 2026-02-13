34-tuumainen uutuus on mallinimeltään ROG Strix OLED XG34WCDMTG.

Asuksen PC-pelaamiseen keskittyvä ROG-alaosasto tuo markkinoille uuden QD-OLED-pelinäytön 34 tuuman ultrawide-kuvasuhteella (21:9) ja kevyellä 1800R-kaarevuudella. Näytön mallinimi on ROG Strix OLED XG34WCDMTG ja sen QD-OLED-paneeli yltää parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuuteen 3440 × 1440 pikselin WQHD-resoluutiolla.

XG34WCDMTG on varustettu monipuolisilla peliherkuilla, kuten G-Sync Compatible- ja FreeSync Premium Pro -sertifikaateilla, ja siinä on QD-OLED-paneeleille tyypillinen 0,03 millisekunnin gray-to-gray-vasteaika. HDR-puolelle on hankitty VESA DispayHDR True Black 400 -sertifikaatti. Tuettuna on myös esimerkiksi Asuksen ELMB-tekniikka haamukuvien ehkäisemiseksi (Extra Low Motion Blur) sekä tekoälyä hyödyntävät Dynamic Crosshair ja Dynamic Shadow Boost.

Peliominaisuuksien lisäksi uutuusnäyttöön on integroitu Google TV -toiminnallisuus (Android 14), joka tuo käyttäjän saataville tuhansia sovelluksia, joista yleisimpiä ovat esimerkiksi Youtube, Netflix, Prime Video ja Disney+. Etenkin elokuvia ja sarjoja silmällä pitäen näyttö tukee myös Dolby Vision -kuvaa sekä Dolby Atmos -ääntä omien 5 watin kaiutintensa kautta, vaikka mitään kotiteatterielämystä ei lienekään syytä odottaa.

Liitäntäpuolella XG34WCDMTG tarjoaa 2 × HDMI 2.1 ja 1 × DisplayPort 1.4 (DSC) sekä 90 W:n virransyöttöä tukevan USB-C-liitännän ja 2 × USB-A -keskittimen. Jalustan ergonomiasäätöihin kuuluu korkeussäätö sekä kallistus ja kääntö, mutta näytön leveyden vuoksi sen kiertoa ei tueta. OLED Care Pro -ominaisuuden mukaisesti näytössä on Asuksen jo aiemmin esittelemä Neo Proximity Sensor -tunnistin, joka huomaa, kun käyttäjä lähtee tai saapuu näytön ääreen ja mukauttaa paneelin kirkkautta sen mukaisesti.

Suomessa XG34WCDMTG tulee myyntiin alkukevään aikana ja esimerkiksi Multitronic on listannut sen verkkosivuillaan noin 1120 euron hintaan.

Lähde: Asus