Vaikka markkinointinimi paneeleille julkaistiin vasta nyt, on teknologia käytössä jo uusimman sukupolven paneleeissa.

Samsung Display on julkaissut uuden premiumbrändin ”QD-OLED Penta Tandem”. Nimessä ei ole kuitenkaan kyse pelkästään brändistä, vaan sen takaa löytyy myös tuoretta teknologiaa.

Samsung Displayn uusi QD-OLED Penta Tandem -teknologia viittaa uuteen viisikerroksiseen OLED-rakenteeseen, jonka luvataan parantavan selvästi paneelien energiatehokkuutta, elinikää ja kirkkautta. Yhtiön lukujen mukaan Penta Tandem parantaa valotehokkuutta 1,3-kertaiseksi ja paneelin elinikää kaksinkertaiseksi. Se mahdollistaa televisioissa jopa 4500 nitin ja näytöissä 1300 nitin maksimikirkkauden 3 % OPR:llä eli maksimissaan 3 %:n ikkunakoolla.

Tekniikka on jo käytössä useammassakin paneelissa, vaikka markkinointinimi sille julkaistiin vasta nyt. QD-OLED Tandem OLED -teknologia löytyy ilmeisesti nyt kaikista uusimman sukupolven paneeleista, pois lukien 49” 5120×11440-resoluution ultrawide-paneeli, joka päivittyy teknologiaan tämän vuoden aikana. Sen kerrotaan olleen osana mahdollistamassa 27-paneeleita UHD-resoluutiolla ja löytyvän myös 31,5” ja 34” paneeleista. Lisäksi teknologia on käytössä viime vuoden lippulaivatelevisioissa.

Lähde: Lehdistötiedote