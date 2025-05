Asuksen tämän vuoden Computex-tarjontaan kuuluu mm. hiiriä ja näppäimistöjä, pelituoleja sekä supernopea TN-pelinäyttö.

Asus on luonnollisesti vahvasti esillä tämänkin vuoden Computexissa Taiwanissa, ja sen ROG-pelitavaramerkin tuotteita on messuilla näytillä useaa eri tyyppiä. Tässä uutisessa otamme lyhyen katsauksen valmistajan uutuuksiin.

ROG Falcata on kahteen osaan jaettava 75 %:n kokoluokan pelinäppäimistö, jolla saa lisää tilaa hiirelle kilpapeleissä, kun oikean puolen siirtää sivuun hiiren tieltä. Puolikkaat yhdistyvät toisiinsa lyhyellä kaapelilla. Falcatassa on valmistajan omat hot-swap-tyyliset HFX V2 -kytkimet Hall-antureilla ja valmiiksi voideltuina. Akunkestoa Falcatalle lupaillaan jopa 610 tuntia ja sitä voi käyttää samanaikaisesti kolmen laitteen kanssa, kun käytössä ovat 2,4 gigahertsin matalaviivetila, Bluetooth ja kaapeliyhteys.

Asuksen pelihiiriuutuus on ROG Harpe II Ace niin ikään kilpapelaamiseen. Hiiressä on 8000 hertsin päivitystaajuus, jota valmistaja itse kutsuu ROG SpeedNova 8K -teknologiaksi. Optinen AimPoint Pro -sensori yltää 42 000 DPI:n tarkkuuteen ja hiiren optisille kytkimille luvataan 100 miljoonan klikkauksen elinikää. Painoa hiirellä on 48 grammaa. Konfiguraatioon ei tarvita ohjelmistoasennuksia, vaan hiiren asetuksia voi säätää selainpohjaisen ROG Gear Linkin kautta. Hiiren kaveriksi Asus esitteli messuilla myös 90 cm:n pituista ROG Sheath II XXL -hiirimattoa, joka on suositun ROG Sheathin seuraaja.

Uusia pelituoleja Asukselta nähtiin kaksi – ROG Courser ja ROG Destrier Core. Courseria hehkutetaan todelliseksi ergonomiaihmeeksi 90–155 asteen selkänojan kallistuksella, joka suuntaan säätyvillä käsituilla sekä säädettävällä ja viilentävällä alaselkätuella. Lisäksi niskatuki on magneettisesti irrotettavissa, eikä RGB-valaistustakaan ole unohdettu. Destrier Core – jonka saa myös valkoisena – on hieman pelkistetympi pelituoli, mutta tarjoaa kuitenkin tutut ergonomiasäädöt ja hengittävän mesh-verhoilun.

Näytönohjainpuolelle Asus esitteli uutta irrotettavaa BTF 2.5 -standardin mukaista GC-HPWR-adapteria, jota on sivuttu myös lyhyiden uutistemme puolella. Uusia BTF-mallisia RTX 50 -sarjalaisia näytönohjaimia voi käyttää perinteisesti virtakaapelin kanssa 12V-2×6-liitännällä, mutta yhteensopivien BTF-emolevyjen kanssa – jotka on varustettu takapuolisilla virtaliitännöillä – niihin voi liittää uuden GC-HPWR-adapterin, jolloin näkyviä kaapeleita ei tarvita.

Asus jatkaa edelleen yhteistyötään Noctuan kanssa, sillä messuilla nähtiin myös RTX 5080 -näytönohjaimen järeä Noctua Edition -malli, joka vie kotelosta jopa 4 laajennuspaikkaa. Näytönohjain on varustettu kolmella Noctuan nestelaakeroidulla tuulettimella.

Lisäksi ROG-tuoteperheeseen lisättiin maailman nopeimmaksi kehuttu 610 Hz:n virkistystaajuuden pelinäyttö ROG Strix Ace XG248QSG, jossa on 0,7 ms:n gray-to-gray-vasteajan TN-paneeli 24 tuuman koossa ja liikesumeutta edelleen vähentävä ELMB2-tuki. Kuvatarkkuus näytössä on Full HD -tasoa (1920 × 1080 pikseliä) ja sillä on sekä AMD FreeSync Premium- että G-Sync Compatible -tuet. Liitäntöjä on kaksi HDMI 2.1:tä sekä yksi DisplayPort 1.4 ja näytön jalusta on normaalia pienempi tuoden lisää tilaa niin näppäimistölle kuin hiirellekin.

Asuksen Computex-uutuuksista saataneen lisää tietoa lähiaikoina hinnoitteluun ja saatavuuteen liittyen. Tarkemmin tuotteista voi lukea uutisen lähteistä alta.

