Noctuan ensimmäinen AIO-cooleri perustuu Asetekin G8 V2 -pumppublokkiin, mutta esillä oli myös kauempana tulevaisuudessa siintävä luonnonkiertoon perustuva "lämpösifoni-AIO" ilman liikkuvia osia.

Koko tietotekniikkamaailma on parhaillaan kokoontuneena Taiwaniin Computex 2025 -messuille. Paikalla on myös Noctua, joka on esitellyt ensimmäistä omaa AIO-cooleriraan.

Noctuan ensimmäinen AIO-cooleri perustuu Asetekin uusimpaan G8 V2 -pumppublokkiin. Vaikka tekniikka tulee Asetekilta, Noctua on parannellut pumppublokkia pitämällä huolta sen hiljentämisestä. Pumppublokin rakenteeseen on upotettu kolmikerroksinen äänenvaimennin, joka rakentuu akustisesta-vaahtomuovista ja tiiviimmästä ääniesteestä. Lisäksi blokissa käytetään kelluvarakenteisia silikonikiinnikkeitä sekä viritettyä massavaimeninta.

Yhtiö esitteli ratkaisunsa toimivuutta vertailemalla sitä näytölliseen pumppublokin kanteen ja pelkkään pumppublokkiin ilman kantta. Verrattuna kannettomaan pumppublokkiin, LCD-näytöllisen kannen kerrotaan nostavan äänentasoa pumpun nopeudesta riippuen 0,6-5,2 ja keskimäärin 3 dB(A), kun Noctuan kansi laskee äänentasoa 2,7-7,2 ja keskimäärin 5,7 dB(A).

Coolerin tuulettimet noudattavat luonnollisesti Noctuan värimaailmaa, mutta ainakin tässä kehitysvaiheessa jäähdytin ja pumppublokki sekä letkut ovat mustia, ellei lasketa kannen Noctua-logoa. Mikäli käyttäjä haluaa jäähdyttää prosessorin lisäksi myös muisteja, virransyöttöä ja ylimmäistä M.2-paikkaa, saa pumppublokkiin asennettua pyöreäkehyksisen 80 mm:n tuulettimen.

Noctuan AIO-cooleri tulee nykyaikataulun mukaan saatavilla vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana. Siitä ollaan tuomassa myyntiin 240, 360 ja 420 mm:n versiot ja pumppublokin asennuksessa käytetään yhtiön omaa SecuFirm2+-järjestelmää. Yhtiön tavoitteena on, että mikäli käyttäjä vaihtaa nykyisestä Noctuan prosessoricoolerista AIO-cooleriin, ei asennuskehikkoa tarvitsisi välttämättä vaihtaa lainkaan.

Messuilla oli esillä myös pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävä ”lämpösifoni-AIO-cooleri”. Luonnonkiertoon perustuva teknologia on tehnyt viime vuosina pieniä pilkahduksia otsikoihin, mutta mitään kuluttajamyyntiin saapuneita menestyksiä markkinoilla ei ole nähty. Toimiessaan kyse olisi periaatteessa ihanteellisesta AIO-ratkaisusta.

”Lämpösifoni-AIO:n” erikoisuus on siinä, ettei coolerissa ole lainkaan liikkuvia osia, vaan nesteen kierto perustuu sen höyrystymiseen ja tiivistymiseen takaisin nesteeksi. Esillä olleessa prototyypissä prosessoriblokissa oli läpinäkyvä kansi, jotta yleisö pääsee näkemään kiehuvan nesteen sen sisällä. Noctuan mukaan yksi merkittävistä haasteista teknologian kanssa on nykyinen usean piirin rakenne, joissa lämpökuorma jakautuu erittäin epätasaisesti.

Saamme läheisempiä tutustumiskokemuksia uutuuksista myöhemmin io-techin oman tuotannon puolella, sillä Sampsa ja Juha ovat parhaillaan paikan päällä messuilla ja tulevat vierailemaan myös Noctuan messutiloissa.

