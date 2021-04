Asuksen kannettavasta vuotaneet tiedot varmistavat Radeon RX 6800M -näytönohjaimen

Radeon RX 6800M tulee olemaan näillä näkymin AMD:n ensimmäinen RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva mobiilinäytönohjain.

AMD toi hiljattain myyntiin uudet Radeon RX 6700 XT -näytönohjaimet, mutta putkessa on vielä julkaisemattomiakin tuotteita. Yhtiö varmisti vuoden alussa muun muassa kannettaviin suunnattujen RDNA2-näytönohjainten olevan tulossa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Nyt nettiin on saatu ensimmäiset viitteet uuden sukupolven mobiilli-Radeonista. Tuttu luottovuotaja Tum Apisak on twiitannut linkin CPU-Z Validator -palveluun Asuksen vielä julkaisemattomalla kannettavalla ajetut tiedot.

Asus G513QY -nimellä tunnistuvaan emolevyyn on asennettu AMD:n 8-ytiminen Ryzen 9 5900HX -huippumalli sekä 16 Gt DDR4-3200 CL22 -muistia. Mielenkiintoisin osuus on kuitenkin näytönohjaimet, sillä integroidun Radeonin rinnalta löytyy vielä julkaisematon Radeon RX 6800M. CPU-Z-tietojen mukaan näytönohjaimessa on 12 Gt muistia, mikä viittaa vahvasti Navi22-grafiikkapiiriin. Grafiikkapiiri on käytössä jo julkaistussa RX 6700 XT -työpöytämallissa ja se on varustettu 40 Compute Unit -yksiköllä, 40 Ray Accelerator -yksiköllä ja 96 Mt:n Infinity Cache -välimuistilla.

Lähde: Tum Apisak @ Twitter, CPU-Z Validator