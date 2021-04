Video: Testissä Lenovon 599€ valmispelikone

Ostimme Gigantista testattavaksi 599 euron tarjoushinnalla Lenovon IdeaCentre G5 -valmispelikoneen.

Testaamme videolla Lenovon IdeaCentre G5 -pelitietokoneen suorituskykyä, lämpötiloja ja melutasoa sekä pelaamista Full HD -resoluutiolla Counter Strike-, Fortnite-, Warzone- ja Shadow of the Tomb Raider -peleillä. Pelitietokone on varustettu AMD:n Ryzen 5 3600 -prosessorilla, 8 gigatavun keskusmuistilla, GeForce GTX 1650 Super -näytönohjaimella ja 256 gigatavun SSD:llä.

Huom! Kyseessä ei ole kaupallinen yhteistyö Gigantin tai Lenovon kanssa, vaan ostimme tietokoneen testiin itse.

Suorituskyky Cinebench R20:ssä oli Ryzen 5 3600 -prosessorilla, vaatimattoman näköisellä prosessorijäähdytyksellä ja vain yhdellä muistikammalla ainoastaan pari prosenttia heikompi kuin meillä io-techin testissä optimiolosuhteissa. Cinebench R20 on kuitenkin lyhyt testi ja käyttää pääasiassa prosessoria. Toisessa pidempikestoisessa testissä Handbrakella 4k-videon x264-enkoodauksessa ero kasvoi 23 %:iin ja tietokoneen rajoitukset alkoivat näkyä.

Pelisuorituskykyyn ei ollut suoria vertailukohtia, mutta Full HD -resoluutiolla pelaaminen onnistui Counter Strikessä 300 FPS:n sekä Fortnitessä High-kuvanlaatuasetuksilla ja Warzonessa alhaisemmilla Low-kuvanlaatuasetuksilla ruudunpäivitysnopeuden ollessa noin 100 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella Shadow of the Tomb Raiderin Benchmark-rullasi High-kuvanlaatuasetuksilla läpi 70 FPS:n tuloksella.

Lämpötilat oli niin prosessorilla kuin näytönohjaimella selkeästi korket, ei kuitenkaan kriittiset. Kaikkien ytimien rasituksessa prosessorin lämpötila nousi 85 asteeseen, mutta samaan aikaan Lenovo on optimoinut tuuletinkäyrät siten, että kokoonpano ei myöskään ollut häiritsevän äänekäs. GeForce GTX 1650 Super -näytönohjaimella lämpötila nousi 80 asteeseen.

Seuraavalla videolla tietokoneeseen yritetään päivittää kaksi muistikampaa, parempi näytönohjain, lisätään SSD-asema ja Ryzen 5000 -sarjan prosessori.

Jos pidit videosta niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video Youtubessa