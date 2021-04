Intel julkaisi 3. sukupolven Xeon Scalable -prosessorit (Ice Lake-SP)

Parhaimmillaan 40-ytimiset Ice Lake-SP -prosessorin ytimet perustuvat Sunny Cove -arkkitehtuuriin ja mukana on entistä laajempi Intel DLBoost -tuki tekoälykiihdytykseen.

Intel on tänään julkaissut 3. sukupolven Xeon Scalable -prosessorit. Ice Lake-SP-koodinimellä (ICX) tunnettu arkkitehtuuri perustuu Sunny Cove -ytimiin, jotka ovat aiemmin tuttuja kannettavien Ice Lake -prosessoreista ja 14 nanometrille sovitettuna Rocket Lake -prosessoreista.

Uudet Xeon Scalable -prosessorit valmistetaan Intelin 10 nanometrin valmistusprosessilla, mutta kyseessä ei ole uusin 10 nanometrin SuperFin-prosessi, vaan ilmeisesti sama kuin kannettavien Ice Lake -prosessoreissa käytetty. Prosessoreissa on parhaimmillaan 40 ydintä ja ne tukevat Hyper-Threading-SMT-teknologian avulla 80 samanaikaista säiettä. Prosessoriydinten tukena on 50 Mt L2- ja 60 Mt L3-välimuistia ja 8-kanavainen muistiohjain (DDR4-3200). Muistiohjain tukee enimmillään 4 teratavua RAM-muistia tai 4 Tt Optane-muistia ja 2 Tt RAM-muistia per prosessorikanta.

3. sukupolven Xeon Scalablet tukevat enimmillään 64 PCI Express 4.0 -linjaa per prosessorikanta. Prosessoreissa on tuki parhaimmillaan 512 Gt:n tietoturvalliselle SGX Enclave -suoritusympäristölle. Prosessoreissa voi olla tuki parhaimmillaan kolmelle 11,2 GT/s:n (GigaTransfers per second) UPI-linkille (Ultra Path Interconnect) prosessoreiden välille ja mallista riippuen tuettuna on 1-8 prosessorikantaa.

Intel julkisti kerralla 38 mallia, jotka on jaettu Xeon Platinum 8300-, Xeon Gold 6300-, Xeon Gold 5300- ja Xeon Silver 34300 -sarjoihin. Prosessoreissa on mallista riippuen käytössä 8-40 ydintä ja niiden TDP-arvot vaihtelevat 105 watista aina 270 wattiin asti. Edullisimmat mallit on hinnoiteltu (RCP, Recommended Customer Price) 501 dollariin, kun huippumallin kohdalla pitää raottaa lompakkoa 8099 dollarin verran verottomana.

Intelin diojen mukaan uudet 3. sukupolven Xeonit tarjoavat parhaimmillaan 20 % korkeamman IPC:n, keskimäärin 46 % parempaa suorituskykyä ja 74 % parempaa tekoälysuorituskykyä verrattuna edeltävän sukupolven prosessoreihin. Mukana on myös vertailu 5 vuotta vanhaan Xeon E5-2699v4 -malliin, johon verrattuna Xeon Platinum 8380:n kerrotaan tarjoavan keskimäärin 165 % parempaa suorituskykyä.

Tekoälyosastolla yhtiö kehuu Xeonin tarjoavan parhaimmillaan 25-kertaista kuvantunnistussuorituskykyä AMD:n Epyc 7763 -prosessoriin verrattuna. Keskimäärin ero jää kuitenkin ihan muuksi, sillä 20 erilaisen tekoäly- ja koneoppimistestissä keskimääräinen ero jää 50 %:iin Intelin eduksi. Uuden Xeonin kerrotaan tarjoavan samoissa testeissä myös 30 % parempaa suorituskykyä NVIDIAn A100-laskentapiiriin verrattuna.

