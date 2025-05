Asus valmistelee ROG Ally 2:sta ainakin RC731X1- ja RC73YA-versioita, joista ensimmäinen on mahdollisesti samalla "Xbox-käsikonsoli" ja jälkimmäinen selvästi edullisemman luokan laite.

Käsikonsoliluokan tietokoneet ovat löytäneet omat asiakkaansa ilmeisen hyvin, sillä markkinoille tulee jatkuvasti uusia malleja täyttämään isompia ja pienempiä nicheitä. Nyt nettiin on alkanut vuotamaan lisää tietoa Asuksen seuraavan sukupolven ROG Allyistä.

Nettiin on nyt saatu ensimmäiset kuvat kahdesta erilaisesta toisen sukupolven ROG Ally -tietokoneesta. Toinen käsikonsoliluokan uutuuksista on musta ja toinen valkoinen, mutta erot eivät rajoitu pelkkään kuorien väriin. Musta versio saattaa olla myös huhuttu ”Xbox-käsikonsoli”, sillä sen yhdestä painikkeesta näyttäisi löytyvän Xbox-logo, mikä uupuu valkoisen version vastaavasta painikkeesta.

Mustan RC73X1-version prosessori on ”100-000001684” jonka perästä löytyy lisämerkinnät ”8C”, ”LP15-36W” sekä merkintöjä, joista ei saa varmuudella selvää. Kyseessä on joka tapauksessa AMD:n 8-ytiminen Ryzen Z2 Extreme, jossa on 15-36 watin välille konfiguroitava TDP. Järjestelmäpiirin tukena on Micronin LPDRR5X-8533-muistia ja Western Digitalin 2 Tt:n SSD-asema. Näyttö on BOE:n valmistama 7” FullHD LCD 120 hertsin virkistystaajuudella.

Valkoisen RC73YA-version prosessori on puolestaan ”100-000001836-04” varustettuna ”4C” ja ”6-20W” lisämerkinnöillä. Koodi tarkoittaa VideoCardzin tietojen mukaan 4-ytimistä Aerith Plus -sirua 6-20 watin säädettävällä TDP:llä. Aerith on Steam Deckissä käytettävä järjestelmäpiiri ja Plus-versio oletettavasti päivitysversio siitä. Näyttö on varmuudella BOE:n valmistama ja mahdollisesti sama, kuin mustassa versiossa, mutta yksityiskohdat jäivät epäselviksi. Mukana on myös Micronin muistia, SK hynixin SSD ja MediaTekin Wi-Fi-piiri, mutta näistäkin yksityiskohdat jäävät hatariksi.

Lähde: VideoCardz