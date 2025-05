Clion luvataan sopivan lähes kaikkiin korkeaselkäisiin peli- tai toimistotuoleihin ja ultramatalin kytkimin varustetun kompaktin 75 %:n näppäimistön ja mobiilikoon pelihiiren kantaa mukana pienemmässäkin repussa.

Itse itsensä pelimaailman lifestylebrändiksi ylentänyt Razer on julkaissut uusia tuotteita sekä kotiin että reissun päälle. Uusi Clio lupaa tuoda äänimaailman immersion uusiin ulottuvuuksiin, kun Joro ja Basilisk Mobile kulkevat kätevästi mukana.

Razer Clio on pelituolin tai muun korkeaselkäisen tuoliin kiinnitettävä tyyny, joka paitsi tukee päätä, sisältää kaiuttimet 43 mm:n elementeillä kummallakin puolen päätä. Kaiuttimet tukevat THX-tilaääniä ja niissä on omat EQ-asetuksena pelaamiseen, elokuviin ja musiikin kuunteluun. Clio voi toimia joko ainoana äänilähteenä tai soundbarin tai perinteisten kaiuttimien tukena surround-kaiuttimina.

Clio on täysin langaton ja sen 5400 mAh:n sisäänrakennetun akun luvataan kestävän parhaimmillaan 14 tuntia yhdellä latauksella. Lataus tyhjästä täyteen USB-C:n yli kestää puolestaan noin 6 tuntia. Kaiuttimet ovat yhteydessä äänilähteeseen joko 2,4 GHz:n HyperSpeed-yhteydellä tai Bluetoothilla ja ne tukevat Razer Synapse -hallintaohjelmistoa.

Razer Joro on erittäin minimalistinen 75 %:n kokoluokan kompakti langaton näppäimistö. Vaivaiset 16,5 mm paksun alumiinikantisen näppäimistön sisältä löytyvät Razerin Ultra Low-Profile -kytkimet sekä luonnollisesti parhaan pelisuorituksen matkallakin takaava yhden alueen Chroma RGB-valaistus. Se tukee myös monien tuomitsemaa Snap-Tap-teknologiaa, joka aktivoi uuden näppäinpainalluksen heti, vaikkei edellistä olisi vielä irrotettu. Näppäinhatut on UV-päällystetyt ja laserkaiverretut.

Näppäimistölle luvataan parhaimmillaan jopa 1800 tunnin toiminta-aika yhdellä latauksella, kunhan käytössä on Power Saving -tila ja oletettavasti käyttökin konservatiivista. Standarditilassa näppäimistön akkukesto riippuu ennen kaikkea valaistuksen kirkkaudesta; 100 %:lla päästään 5 tuntiin, mutta 50 %:llä jo noin 11 tuntiin. Tietokoneeseen ollaan yhteydessä joko USB-C:llä tai Bluetooth 5.0:lla, joka mahdollistaa myös yhteyden kolmeen eri laitteeseen.

Razer Basilisk Mobile on pienikokoinen oikeakätiseen käyttöön ergonomisesti muotoiltu pelihiiri. Sen muotokieli on tuttu Basilisk-sarjan kookkaammista malleista, mutta kokoa uutuudella on vaivaiset 111,5 x 75,9 x 41,4 mm ja painoa kohtuulliset 76 grammaa. Hiiren silmänä toimii Razer Focus X -sensori, joka yltää 18 000 DPI:n maksimitarkkuuteen. Basilisk Mobilessa on yksi näppäin nykypäivän standardimallia enemmän, sillä peukalonäppäimiä on kolme. Yksi niistä on oletuksena määritelty AI Promp Master -painikkeeksi, jolla pääsee helposti käsiksi tekoälytyökaluihin. Hiiren päänäppäimissä käytetään yhtiön Razerin 3. sukupolven optisia kytkimiä ja Hyperscroll-rulla tukee sekä pykälin varustettua Tactile Cycling -tilaa että vapaasti pyörivää FreeSpin Scrolling -tilaa.

Basilisk Mobile on yhteydessä tietokoneeseen joko HyperSpeed Wireless- tai Bluetooth-yhteydellä. Akun luvataan kestävän ensin mainitulla noin 105 ja jälkimmäisellä noin 180 tuntia. Mikäli johto ei häiritse, hallitsee hiiri myös langallisen tilan lataukseenkin käytettävän USB-C-kaapelin jatkeena. Pelisuorituksen laadun varmistelu on jätetty pelkän logon tasolle jäävään RGB-valaistukseen.

Razer Clio on tilattavissa välittömästi ja sen toimitukset aloitetaan 16. toukokuuta. Suomeen tilattaessa sen hinta yhtiön verkkokaupassa on 199,99 euroa. Razer Joro -mobiilinäppäimistö on hinnoiteltu 129,99 euroon ja Basilisk Mobile -pelihiiri 99,99 euroon. Myös niiden toimitukset alkavat 16. toukokuuta, jos asiakas maksaa siitä lisämaksun, tai 20. toukokuuta mikäli asialla ei ole niin hoppu.

Lähteet: Razer (1), (2)