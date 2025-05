Reilut kolme viikkoa sitten virallisesti esitellyn näytönohjaimen odotetaan asettuvan noin 330 euron hintaluokkaan, mutta virallista Suomen hintaa ei ole vielä varmistettu.

NVIDIA julkaisi viime kuun puolivälissä uudet GeForce RTX 5060 Ti- ja RTX 5060 -näytönohjaimet. Vaikka koko kolmikko julkaistiin kerralla, ne saapuvat myyntiin vaiheittain; ensin RTX 5060 Ti 16 Gt, sitten RTX 5060 Ti 8 Gt kaikessa hiljaisuudessa, kun huomio on kiinnittynyt 16 Gt -version arvosteluihin ja lopulta RTX 5060, josta mainittiin julkaisun tapahtuvan toukokuun aikana.

Nyt NVIDIA on tarkentanut GeForce RTX 5060:n julkaisun tapahtuvan 19. toukokuuta. Myyntiin saapuvat yhdellä kertaa sekä mobiili- että työpöytäversiot. Tällä hetkellä ei ole varmuutta, tuleeko näytönohjaimesta myyntiin myös Founders Edition -malli, vai vain AIB-valmistajien omat mallit.

GeForce RTX 5060 perustuu GB206-grafiikkapiiriin, jossa on käytössä sama GB206-grafiikkapiiri, kuin Ti-malleissakin. RTX 5060:n kohdalla piiristä on käytössä 30 SM-yksikköä eli 3840 CUDA-ydintä, 30 RT-ydintä, 120 Tensor-ydintä, 120 TMU-yksikköä ja 48 ROP-yksikköä. GPU:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,28 ja 2,5 GHz. GPU:n muistiväylä on 128-bittinen ja sen jatkeena on 8 Gt GDDR7-muistia. Näytönohjaimen TDP-arvo on 145 wattia.

NVIDIA ei ole ilmoittanut vielä virallista Suomen hintaa GeForce RTX 5060:lle. Yhdysvaltojen hinnan perusteella sen pitäisi kuitenkin asettua noin 330 euron tuntumaan.

NVIDIA kertoi samassa artikkelissa lisäksi tuoreimmat uutiset DLSS-markkinoilta. MechWarrior 5: Clans on saanut DLSS 4 Multi Frame Generation -tuen juuri julkaistulla päivityksellä. Tänään vuorossa on Spirit of the North 2 samalla DLSS 4 MFG -tuella ja ensi viikolla 13. päivä tuki saapuu New World: Aeternumille. Perinteisemmän DLSS Super Resolution -tuen ovat saaneet puolestaan Bodycam, Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree ja Necrophosis. Mandragora sai Super Resolution -tuen lisäksi myös DLAA-tuen.

Lähde: NVIDIA