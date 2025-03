Haastattelussa kävi ilmi muun muassa Radeon RX 9070 XT:n olevan historian parhaiten julkaisussaan myynyt Radeon ja viime sukupolviin verrattuna eron kerrotaan olevan jopa yli kymmenkertainen.

Asuksen Bilibili-videoilta kenties parhaiten tunnettu ”Uncle Tony” eli Tony Yu on ollut paikan päällä AMD:n Kiinassa pitämässä Advancing Ai -tapahtumassa ja päässyt haastattelemaan siellä yhtiön toimitusjohtaja Lisa Suta. Haastattelu pyörii aluksi tapahtuman teeman mukaisesti pääasiassa tekoälyn ja Strix Halon eli Ryzen AI Maxin ympärillä, mutta reilussa vartissa ehdittiin paneutua myös muihin teemoihin.

AMD on Sun mukaan erityisen ylpeä Ryzen AI Maxista, joka mahdollistaa useiden kielimallien pyörittämisen paikallisesti pilven sijasta. Useat käyttäjät haluavat paikallisia kielimalleja niiden pienemmän viiveen ja ennen kaikkea paremman yksityisyyden suojan vuoksi. Hän nostaa esiin myös avoimen lähdekoodin Deepseekin, joka on osoittanut ihmisille, kuinka pienemmilläkin resursseilla on mahdollista luoda kehittyneitä ja kilpailukykyisiä kielimalleja.

Yu kysyy Sulta myös hänen näkemystään työpöydän ja mobiilin välillä tekoälytietokoneissa. Sun mukaan NPU-kiihdyttimet ovat selvästi oleellisempia tekoälyn pyörittämiseen mobiilissa kuin työpöydällä, koska työpöydällä on mahdollisuus käyttää tehokkaita näytönohjaimia tekoälyn pyöritykseen vailla huolia tehonkulutuksesta tai akkukestosta.

Haastattelussa sivuttiin myös X3D-prosessoreita, jotka ovat tuoneet AMD:lle valtikan tehokkaimpina peliprosessoreina. Sun mukaan X3D oli itseasiassa alun perin suunniteltu palvelimiin ja hän oli itse hieman epäröivä sen suhteen, mutta näytti projektille lopulta vihreää valoa. Kun projekti oli valmis, myös pelipuoli kiinnostui aiheesta ja loppu onkin kuluttajien tuntemaa historiaa. Uusimmat X3D-prosessorit mahdollistavat nyt myös ylikellotuksen ja Yu kertookin ylikellottaneensa Ryzen 9 9950X3D:n lähes 7 GHz:n kellotaajuudelle, jolla irtosi yli 60 000 pistettä Cinebenchissä.

Näytönohjaimista puhuttaessa Su kertoo yhtiön päättäneen jo vuosia sitten, kun RDNA 4:ää alettiin suunnittelemaan, että sen tavoitteena olisi tuoda parhaat mahdolliset peliominaisuudet isomman yleisön saataville järkevään hintaan. Hän kertoo ymmärtävänsä monien haluavan tietenkin kärkiluokan suorituskykyä, mutta suurimmalla osalla ei ole realistisesti mahdollisuutta ostaa niin kalliita tuotteita.

Sun mukaan Radeon RX 9070 XT on ollut varsinainen menestys ja kaikkien aikojen parhaiten julkaisussa myynyt Radeon. Eron viime sukupolviin kerrotaan olevan jopa yli 10 kertainen. Näytönohjaimen menestys on näkynyt myös esimerkiksi ComputerBasen hiljattain lukijoiltaan keräämistä tiedoista, joiden mukaan tänä vuonna GeForce RTX 50- tai Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimen ostaneista jopa yli 53 % on päätynyt nimenomaan Radeon RX 9070 XT -malliin.

Näytönohjainten saatavuus on kuitenkin tällä hetkellä vielä haastavaa ja kaupoista löytyy käytännössä vain suositushintaa korkeammalle hinnoiteltuja AIB-malleja. AMD:n kuluttajapuolen johtaja David McAfee lupasi jo aiemmin suositushintaisten mallien palaavan takaisin kauppoihin, kunhan piirejä saadaan toimitettua valmistajille kylliksi. Haastattelussa Su kertookin yhtiön jo päättäneen nostaa Radeon RX 9070 XT:n tuotantomääriä kysyntään vastaamiseksi. Vaikka tuotantomääriä on jo nostettu, tulee sen näkyminen markkinoilla viemään aikaa. Yhden näytönohjaimen matka tyhjästä piikiekosta valmiiksi tuotteeksi vie kuukausia.

