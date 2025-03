Samsungin tämän vuoden mallistoon kuuluu vihdoin myös useaan kertaan esitelty Odyssey 3D, joka lupaa vakuuttavan 3D-kokemuksen ilman erillisiä laseja, sekä huipputarkkaa kuvaa tarjoavan 27" Odyssey OLED G8 -näytön 240 hertsin virkistystaajuudella.

Samsung on julkaissut joukon uusia näyttöjä pelaajille sekä tähän mennessä suurimman työkäyttöön suunnatun 16:9-kuvasuhteen näyttönsä. Mukana on myös jo monesti esitelty ja julkistettukin Odyssey 3D.

Samsung Odyssey 3D (G90XF) on ollut esillä jo useaan kertaan. Kyseessä on 3D-kokemuksen ilman laseja tai muita lisälaitteita mahdollistava pelinäyttö, joka tulee saataville aluksi 27-tuumaisena. Yhtiöllä tiedetään ainakin olleen työn alla myös 37-tuumainen versio näytöstä, mutta sitä ei julkaistu ainakaan vielä. Näyttö tarjoaa 4K-resoluution ja 165 hertsin virkistystaajuuden AMD FreeSync Premium- ja NVIDIA G-Sync Compatible -sertifioinneilla. Näytön G2G-vasteajaksi ilmoitetaan 1 millisekunti. Näytössä on lisäksi reunavalaistus, joka peilaa näytön tapahtumia immersion parantamiseksi.

3D-efekti toteutetaan näytön pinnan täyttävillä linsseillä ja kehittyneellä katseen seurannalla. Samsung tekee yhteistyötä eri kehittäjien kanssa teknologian hyödyntämiseksi ja tuki on tähän mennessä varmistettu 28. maaliskuuta julkaistavalle The First Berseker: Khazanille sekä jo julkaistulle Lies of P:lle, joka tulee saamaan uuden lisäosan kesän aikana. Lisäksi näyttö tukee videoiden muuntamista tekoälyn avulla 3D-videoiksi, mutta rajoituksin. Ainakin toistaiseksi 3D-muunnos ei toimi DRM-suojatuilla videoilla tai HDR-tilassa ja se vaatii kaverikseen NVIDIAn näytönohjaimen. Suositeltu näytönohjain hyvän kokemuksen takaamiseksi on GeForce RTX 3080 tai nopeampi.

Toinen Samsungin uutuuksista on uusi 27-tuumainen Odyssey OLED G8 (G81SF), joka vastaa ominaisuuksiltaan aiemmin julkaistua 32-tuumaista mallia. Käytössä on siis 4K-resoluution QD-OLED-paneeli 240 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Vaihtelevaa virkistystaajuutta tuetaan AMD:n FreeSync Premium Pro- ja NVIDIA G-Sync Compatible -sertifiointien kautta ja vasteajaksi luvataan OLEDeille tyypillinen 0,3 millisekuntia. Näyttö on DisplayHDR TrueBlack 400 -sertifioitu ja sen tyypillinen kirkkaus on 250 nitiä. Näytön Core Lightning+ lupaa ympäröidä käyttäjän ruudun sisältöön perustuvalla valaistuksella, mutta ottaen huomioon kyseessä olevan näytön takapuolelta löytyvä pienehkö valonauharengas, ei siltä kannata odottaa esimerkiksi AmbiLightien kaltaista suorituskykyä.

Viimeinen Samsungin uusista pelinäytöistä on Odyssey G9 (G91F). Näyttö tarjoaa 49” koossa 5120×1440-resoluution 1000R kaarevuudella. Näytön maksimivirkistystaajuus on 144 hertsiä ja se tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta AMD FreeSync Premium Pron kautta. Näyttö on VESA DisplayHDR 600 -sertifioitu ja tukee lisäksi HDR10+ Gaming -standardia. Ultraleveä näyttö tukee myös jakamista kahdeksi virtuaalinäytöksi (Picture-by-Picture) sekä kuva-kuvassa-tilaa (Picture-in-Picture).

Samsungin uusi työnäyttö tottelee puolestaan nimeä ViewFinity S8 (S80UD) ja se on kooltaan 37-tuumainen. Yhtiön tähän mennessä suurimman 16:9-näyttö tukee 4K-resoluutiota ja HDR10-standardia, mutta VESA DisplayHDR -sertifioinneista ei ole puhetta. Työkäytössä kenties pelipuolta oleellisemmin mukana on myös KVM-kytkin sekä tuki 90 watin USB-C-virransyötölle esimerkiksi kannettavalle. Näytölle on saatu TÜV Rheinlandilta Ergonomic Workspace Display- ja Intelligent Eye Care -sertifioinnit.

Samsung lupasi paljastaa lähiaikoina uusien näyttöjensä markkinakohtaiset hinnat sekä tarkemmat tiedot saatavuudesta, mutta ne ovat jo nyt ennakkotilattavissa Koreassa. Samsungin Korean verkkosivujen ennakkotilaushinta Odyssey 3D:lle ilman kuponkeja kääntyy noin 1735 euroon, 27″ Odyssey G8:n noin 1380 euroon ja 49″ Odyssey G9:n noin 915 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote