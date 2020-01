ROG Zephyrus G14 -mallissa huomio kiinnittyy sen näytön kanteen upotettuun valomatriisiin, johon voi ohjelmoida näkyviin erilaisia tekstejä, kuvia tai vaikka kellonajan.

AMD esitteli viime viikolla CES 2020 -messuilla uudet 7 nanometrin Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit Zen 2 -prosessoriytimillä ja Vega-grafiikkaohjaimella. Tapahtumassa nähtiin myös lukuisia kannettavia AMD:n uusilla siruilla muun muassa Asukselta.

Asuksen kenties mielenkiintoisin kannettavauutuus on ROG Zephyrus G14. Parhaimmillaan Ryzen 7 4800HS -prosessorillla varustettu kannettavan silmiinpistävin yksityiskohta on sen kansi, jonka pinta-alasta yli puolet on yhteensä 6536 pienen reiän peitossa. Kanteen on upotettu AniMe Matrix -LED-valaistus, joka mahdollistaa kustomoitavien viestien, logojen tai vaikka kellonajan näyttämisen tyylikeinona.

Asus ROG Zephyrus G14 on varustettu parhaimmillaan AMD:n Ryzen 7 4800HS -APU-piirillä, NVIDIAn GeForce RTX 2060 -näytönohjaimella, 32 Gt:llä DDR4-3200-muistia ja teratavun M.2-SSD-asemalla. Näyttö on nimen mukaisesti 14-tuumainen ja siihen voi valita joko 60 hertsin FullHD- tai WQHD-paneelin, tai 120 hertsin FullHD-paneelin. Kaikki näyttövaihtoehdot on toteutettu IPS-paneeleilla ja ne tukevat FreeSync/Adaptive-sync-teknologiaa.

ROG Zephyrus G15:ssä Asus on keskittynyt enemmän toiminnallisuuteen kuin ulkonäköä korostaviin efekteihin, eikä siinä ole esimerkiksi pikkuveljen valomatriisia takakannessa. Kannettava on varustettu Ryzen 7 4800HS -prosessorilla, GeForce GTX 1660 Ti- tai RTX 2060 -näytönohjaimella, maksimissaan 32 Gt:n DDR4-3200-muistilla ja 512 Gt:n tai 1 Tt:n M.2-SSD-asemalla. Näyttö on nimeen viitaten 15,6-tuumainen ja valittavissa on 144 hertsin ja 240 hertsin vaihtoehdot, kumpikin FullHD-resoluutiolla, IPS-paneelilla ja FreeSync/Adaptive-sync-tuella.

Molemmissa Asuksen ROG-uutuuksissa huomion herättää RGB-valaistuksen vähäisyys. G14-mallissa näppäimistö on RGB-valaistu, mutta näytön taustalla oleva valomatriisi on toteutettu valkoisin LEDein. G15-mallissa RGB-valoja ei ole senkään vertaa, vaan näppäimistössä on turvauduttu valkoiseen taustavalaistukseen.

Molemmat kannettavat saapuvat myyntiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja niiden hintatasosta kerrotaan lähempänä julkaisua.

