Cherry uudisti MX-kytkimiensä valmistusprosessia – kestävyys kasvoi 100 miljoonaan painallukseen

Myös kytkimien sisäiseen rakenteeseen on tehty useita parannuksia.

Saksalainen kytkinvalmistaja Cherry on ilmoittanut uudistaneensa ensimmäistä kertaa vuonna 1983 julkaistuja MX-näppäinkytkimiään ja niiden valmistusprosessia. Uudistusten myötä kytkimien kestoiän kerrotaan nyt tuplaantuneen 100 miljoonaan painallukseen. Uudistus koskee toistaiseksi yrityksen MX Red-, MX Black-, MX Brown- ja MX Speed Silver -kytkinmalleja. Kytkimet on valmistettu marraskuun alusta lähtien Cherry uudessa tehtaassa Saksan Auerbachissa ja uudet suoritusarvot kerrotaan olevan testattu yrityksen laboratoriossa tiukan laadunvalvonnan alaisena.

Cherryn mukaan kestoiän tuplaus on saatu aikaan valmistusprosessin parannusten ohella suurentamalla kytkimen liukuvarren (stem) etupuolen liukupintaa sekä lisäämällä kytkimen sisälle yläosaan kahdeksan ohjauskiskoa, jotka vähentävät kytkimen heilumista ja parantavat kestävyyttä. Myös kytkimissä käytettävää Gold Crosspoint -kontaktitekniikkaa on uudistettu muuttamalla kontaktien taipumissädettä sekä kontaktivoimaa, jonka myötä kytkimien värähtelyaika (bounce time) on pienentynyt merkittävästi alle yhteen millisekuntiin.

Ensimmäinen Cherryn uudistettuja kytkimiä virallisesti käyttävä näppäimistömalli on Corsairin tuore K95 RGB Platinum XT.

Lähde: Cherry