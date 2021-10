Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition julkaistiin virallisesti

Vaikka Noctua onkin julkaissut viime vuosina myös mustia tuotteita, noudattaa uusi RTX 3070 yhtiön tuttua, mielipiteet oikeisiin ja vääriin jakavaa beige-ruskea-väritystä.

Laadukkaista prosessorijäähdyttimistään, tuulettimistaan sekä mielipiteitä jakavasta, minkään muun valmistajan teemoihin sopimattomasta värityksestään tunnettu Noctua on päättänyt laajentaa osaamistaan näytönohjainten puolelle. Partneriksi projektiin on valittu Asus.

Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition on maailman ensimmäinen Noctuan tuulettimia käyttävä näytönohjain. Tuuletinten lisäksi yhtiön kädenjälki näkyy itse jäähdytyssiilissä, joka on Noctuan ja Asuksen yhdessä suunnittelema. Näytönohjaimen piirilevy on tuttu GeForce RTX 3070 TUF -mallista. Jäähdytyssiili on pääosin Asuksen suunnittelema, mutta Noctua on ollut mukana kehitystyössä ja se on suunniteltu nimenomaan näytönohjaimessa käytettäville NF-A12x25-tuulettimille.

Noctua julkaisi samalla useampia suorituskykyvertailuja ”Standard version” ja Noctua Edition -näytönohjainten väliltä, mutta ns. standardiversion tarkempaa mallia ei mainita. Tyypillisessä käytössä kummankin tuulettimet toimivat verrattain hiljaisilla nopeuksilla ja Noctuan mukaan sen jäähdyttimellä 900 RPM:n tuuletinnopeudella näytönohjain toimii 60-asteisena ja tuottaa melua vaivaiset 12,6 dB(A), kun verrokissa tuulettimet pyörivät samassa tilanteessa 1300 RPM:n nopeudella lämpöjen ollessa 64° ja melun 18,3 dB(A). Korkeammilla kierrosluvuilla erot lämpötiloissa tasoittuvat, mutta Noctuan coolerilla näytönohjain on jopa radikaalisti hiljaisempi.

GeForce RTX 3070 Noctua Edition on luonnollisesti LHR-sarjaa, eli sen Ethereum-louhintanopeutta on rajoitettu. Näytönohjaimesta tulee saataville sekä perus- (Gaming mode 1725, OC mode 1755 MHz Boost-kellotaajuus) että OC-versiot (Gaming mode 1815, OC mode 1845 MHz Boost-kellotaajuus). Perusversion suositushinta on 819 ja OC-version 869 euroa.

Lähde: Noctua