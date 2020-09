Asuksen uusi ROG Swift PG329Q on maailman ensimmäinen NVIDIA G-Sync Compatible -sertifioitu näyttö, joka tukee variable overdrive -teknologiaa

Asus julkaisi tänään Meta Buffs -videostreamissaan uuden ROG Swift PG329Q -nimeä kantavan 32-tuumaisen IPS-näytön 1440p-resoluutiolla ja 175 hertsin virkistystaajuudella ja kevyen 79 gramman painoisen pelihiiren – ROG Keris Wireless.

Asus ROG Swift PG 329Q on nimensä mukaisesti 32-tuumainen. Sen IPS-paneeli tarjoaa 1440p-resoluution ja 175 hertsin virkistystaajuuden ja valmistajan mukaan vain 1 millisekunnin vasteajan (Gray-to-Gray). Näyttö on varustettu DisplayHDR 600 -sertifioinnilla, joka takaa samalla myös 600 nitin maksimikirkkauden. Uutuus on tehdaskalibroitu ja se kattaa 98 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta ja 160 prosenttia sRGB-väriavaruudesta. Näyttö tukee Asuksen ELMB-sync-teknologiaa (Extreme Low Motion Blur), joka mahdollistaa näytön liiketerävyyden parantamisen ELMB-teknologialla yhdessä Adaptive-syncin kera. ROG Swift PG 329Q:lla on myös NVIDIAn G-Sync compatible -leima.

Erikoisuutena Asuksen uutuusnäyttö tukee ennen vain G-Sync-näytöissä nähtyä variable overdrivea, joka tarkoittaa käytännössä overdrive tilaa, joka on käytettävissä myös Adaptive-syncin kanssa. Overdrive on näytön ghostingia, eli haamukuvaa vähentävä teknologia, joka parantaa pikseleiden vasteaikaa nostamalla näytön voltteja ja siten nopeuttaen pikseleitä. Tämän seurauksena overdrive toimii normaalisti G-Sync-näyttöjen ulkopuolella ainoastaan kiinteällä virkistystaajuudella, mutta Asuksen uuden variable overdrive -teknologian myötä tuki on saatu myös Adaptive-sync-näytöille.

Asus lupaa variable overdriven olevan tulossa myös muihin ROG-sarjan näyttöihin lähitulevaisuudessa.

ROG Keris Wireless on Asuksen pelinavaus kevyiden hiirten kategoriassa. 79 gramman painoinen uutuus on valmistajan mukaan suunniteltu yhteistyössä e-urheilijoiden kanssa. Langaton hiiri on varustettu kolmella erilaisella yhteysvaihtoehdolla – 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä, Bluetooth L -yhteydellä tai vaihtoehtoisesti langallisena yhteytenä USB-kaapelin yli. Hiiren nimeltä mainitsematon sensori on Asuksen säätämä ja yltää 16 000 dpi:n herkkyyteen, 400 tuuman sekuntinopeuteen ja 40 G:n kiihtyvyyteen. Kytkimenä hiiressä toimii Asuksen oma ROK Micro Switch, jolle taataan 70 miljoonan klikkauksen elinikä.

Asuksen oman suunnittelun lisäksi ROG Keris Wirelessin kytkinten erikoisuutena toimii push-fit -liitäntä. Kyseisen liitännän myötä Asus lupaa kytkimille helppoa vaihdettavuutta jopa käyttäjien itsensä toimesta. Kevyestä painostaan huolimatta ROG Keris Wireless ei hyödynnä nykyisin yleistynyttä rei’itettyä designia, vaan sen kuori on täysin umpinainen, minkä myötä hiiri kestää Asuksen mukaan paremmin pölyä ja nesteitä. Hiiren pääpainikkeet on valmistettu PBT-muovista ja kyljestä löytyvät eteen ja taakse -painikkeet ovat käyttäjän vaihdettavissa.

Asus ei ole vielä ilmoittanut ROG Swift PG329Q -näytön tai ROG Keris Wireless -hiiren julkaisuajankohtaa tai hintatasoa.

